»ô¤¤¼ç¥«¥Ã¥×¥ë¤È¶¦¤Ë£±£²£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î³³¤«¤éÍî²¼¤·¤¿Ç¡¡µß½õ¤·¤¿µß½õÂâ°÷¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë
¡¡Ç¤Î¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡Ê¿äÄê£±£²ºÐ¡Ë¤Ï£´·îËö¡¢ÊÆ¥æ¥¿½£¥Ö¥é¥¤¥¹¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é»ô¤¤¼ç¤È¶¦¤Ë£±£²£°¥á¡¼¥È¥ëÍî²¼¤·¡¢´ñÀ×Åª¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ°ÊªÊ¡»ãÃÄÂÎ¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¤¬ÊÝ¸î¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ô¤¤¼ç¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µß½õ¤·¤¿µß½õÂâ°÷¤¬°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ»ï¥Ô¡¼¥×¥ë¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¥¸¥å¤È¥ê¥å¥Ã¥¯·¿¤Î¥Ú¥Ã¥È¥¥ã¥ê¡¼¤ò²ó¼ý¤·¤¿¥æ¥¿½£¸ø°Â¶É¤Îµß½õÂâ°÷¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¿¥¬¥¦¤µ¤ó¤¬ÀèÆü¡¢¥ß¥é¡¼¥¸¥å¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£à¸ø¼°á¤Ë£²ÅÙµß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¿¥¬¥¦¤µ¤ó¤Ï¥Ô¡¼¥×¥ë»ï¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ß¥é¡¼¥¸¥å¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ËºÇ¹â¤Î°úÂàÀ¸³è¤òÍ¿¤¨¡¢Ï·¸å¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿ÁÇÅ¨¤ÊÇ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¾ð¿¼¤¤²ÈÄí¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤¬ºÇ¸å¤Î²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ê¥ó¥Í¥ó¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¤È¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¦¥¯¥ì¥¤¥ó¤µ¤ó¡Ê£µ£¸¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬£´·î£²£¹Æü¡¢¶®Ã«¤ÇÍè±à¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡££´·î£²£¸ÆüÌë¤«¡¢£´·î£²£¹ÆüÁáÄ«¤ËÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é£±£²£°¥á¡¼¥È¥ëÅ¾Íî¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£ÇËÂ»¤·¤¿¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤ËÇ¤¬¤¤¤¿¡££²¿Í¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤Ç¡¢¶¦¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±Æü¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ï¾¹ü¿ôËÜ¤È¸¤»õ£²ËÜ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ñÀ×Åª¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡Êéçµ¤Ï°¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥é¡¼¥¸¥å¤Ï´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ï¥Ê¥ó¥Í¥ó¤µ¤ó¤È¥¯¥ì¥¤¥ó¤µ¤ó¤Î¶á¿Æ¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¥ß¥é¡¼¥¸¥å¤ÎÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¿Ò¤Í¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¿¥¬¥¦¤µ¤ó¤¬¥ß¥é¡¼¥¸¥å¤ò°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£