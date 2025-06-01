¡ÉÅÁÀâ¤ÎµðÆý¡É²Ö°æÈþÍý¡¢ÈþÃ«´ÖÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤Ê¤é110ÅÀ¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²Ö°æÈþÍý¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØLegendary¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ÈþÃ«´Ö¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½ÐÈÇ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤ÊÃ«´Ö¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤²Ö°æÈþÍý²ñ¸«Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ü¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È
¡¡²Ö°æ¤Ï¡¢J¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤Ã«´Ö¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÏÆÊ¢¤«¤éÇØÃæ¤âÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤³¤ÎÅÙÈ¯Çä¤·¤¿Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤Ê¤é110ÅÀ¤¯¤é¤¤¡£¤Ï¤ß½Ð¤»¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢»æ¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡¢Èþ¤·¤¤½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¬ºÇ¹â¤Ã¤Æ¼«¸Ê°Å¼¨¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿²Ö°æ¡£º£¸å¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÅÁÀâ¤ÎµðÆý¡É¤¬²áµîºÇ¹â¤Î¥¨¥í¥¹¤òÂç³«Êü¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Ö°æ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡ÖºÇ¶¯¤ÎµðÆý¡×¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æî¤ÎÅç¤Ç¤Ï¿åÃå¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë°ì»å¤Þ¤È¤ï¤ÌÂçÃÀ¤ÊÀ®½Ï¤·¤¿Íç¿È¤ò½é³«Êü¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦ÍÎ´Û¤Ç¤Ï¡¢¥´¥·¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ä¥Ü¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¥Õ¥§¥Á¥·¥º¥à¤ò»É·ã¤¹¤ë°áÁõ¤Î¿ô¡¹¤âÈäÏª¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿J¥«¥Ã¥×Æý¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìºý¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤ÊÃ«´Ö¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤²Ö°æÈþÍý²ñ¸«Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ü¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È
¡¡²Ö°æ¤Ï¡¢J¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤Ã«´Ö¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÏÆÊ¢¤«¤éÇØÃæ¤âÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤³¤ÎÅÙÈ¯Çä¤·¤¿Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤Ê¤é110ÅÀ¤¯¤é¤¤¡£¤Ï¤ß½Ð¤»¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÅÁÀâ¤ÎµðÆý¡É¤¬²áµîºÇ¹â¤Î¥¨¥í¥¹¤òÂç³«Êü¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Ö°æ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡ÖºÇ¶¯¤ÎµðÆý¡×¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æî¤ÎÅç¤Ç¤Ï¿åÃå¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë°ì»å¤Þ¤È¤ï¤ÌÂçÃÀ¤ÊÀ®½Ï¤·¤¿Íç¿È¤ò½é³«Êü¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦ÍÎ´Û¤Ç¤Ï¡¢¥´¥·¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ä¥Ü¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¥Õ¥§¥Á¥·¥º¥à¤ò»É·ã¤¹¤ë°áÁõ¤Î¿ô¡¹¤âÈäÏª¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿J¥«¥Ã¥×Æý¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìºý¡£