¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂÐºö¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥²¡¼¥à¤¹¤®¤À¤í¡×FCÅìµþ¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¡È´ÊÃ±¤Ê¼ºÅÀ¡É¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¡Ö¥¯¥í¥¹¤«¤é²¿²ó¼ºÅÀ¤¹¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤à¤ó¤À¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C 3¡¼0 FCÅìµþ¡Ê5·î31Æü¡¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¯¥í¥¹ÂÐ±þ¥ß¥¹¤«¤é¡È´ÊÃ±¡É¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡FCÅìµþ¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¤ì¤º¡¢¼ºÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿Í¿ô¤¬¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´ÊÃ±¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢FCÅìµþ¤¬J1¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¤ÈÂÐÀï¤·¤¿32Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£µþÅÔ¤Ë¼«¿Ø¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¸å¼ê¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡µþÅÔ¤ÎDFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤«¤é¶á¾ì¤ÎDFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤ËÅê¤²¤¿¤¿¤á¡¢FCÅìµþ¤ÎÁª¼ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£FWº´Æ£·Ã°ô¤¬µÜËÜ¤Ë´ó¤»¤ë¤â¡¢Ê¡ÅÄ¤Ø¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤¤¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏFWÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤¬¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤¬¡¢´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤¤ì¤º¡¢¥Î¡¼¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢DF¿¹½Å¿¿¿Í¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿µþÅÔ¤ÎDFÎëÌÚµÁµ¹¤¬±¦Â¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥É¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤º¡£¿¹½Å¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î½èÍý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÂç¤¤¯½³¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤òµþÅÔ¤ÎMFÀî粼ñ¥ÂÀ¤ËÎ®¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢FCÅìµþ¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢FCÅìµþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹½Å¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Þ¤ÞÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡²òÀâ¡¦²ÃÃÏÎ¼»á¤¬¡ÖÊ¡ÅÄÁª¼ê¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶¥¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥³¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ëµï¤ë¡£¤½¤ì¤âÅÀ¤ò¼è¤ëºÍÇ½¡ª¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÀîºêñ¥ÂÀ¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢FCÅìµþ¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¡¢¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¼å¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¤¢¤²¤ì¤Ð1ÅÀ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥²¡¼¥à¤¹¤®¤À¤í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥¯¥í¥¹ÂÐ±þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÅÀ¼è¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥º¥ë¤¤¤¾¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂÐºö¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ú¥ÊÆâ¤Ç¤É¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¤«¤é²¿²ó¼ºÅÀ¤¹¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤à¤ó¤À¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬¿Éíå¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¡¢´ÊÃ±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¼éÈ÷¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢FCÅìµþ¤ÏµþÅÔ¤Ë2ÅÀ¤òµö¤·¡¢0¡¼3¤Ç´°ÇÔ¡£3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î3¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬´í×ü¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿J¥ê¡¼¥°¡Ë