¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤Õ¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¡×¤«¤é40Ç¯¡¢49ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥à¤·¤ß¤¸¤ßá¶á±Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀÎ¤«¤éËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²
¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«!
¡¡»ÒÌò½Ð¿È½÷Í¥¤¬49ºÐ¤Ë¡½¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤·¤ß¤¸¤ßá¤ÈÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´ã¶À¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¤«¤ª¤ê¡£¡ÖÈ±¡¢¿¤Ó¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò¤ª¤í¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡ÖÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È»ö¾ð¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖåºÎï¡£ÀÎ¤«¤éËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÎ¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»þÂå¤Î¤«¤ª¤ê¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¤§¡£¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬»ÒÌò¤Îº¢¡¢ËÍ¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ1982Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÍ¶²ýÊóÆ»¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ³¡¹¤ÈÌ¾ºî±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£85Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤Õ¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÇÅÄ´Ý³¨Èþ»ÒÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£