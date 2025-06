マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ=ジョーンズの愛娘、キャリスが米名門ブラウン大学を卒業した。マイケルとキャサリンがそれぞれインスタグラムで娘の卒業を報告し、誇らし気に祝った。日本時間5月26日、キャサリンがインスタグラムを更新し、フリルをあしらった白いドレス姿のキャリスに、マイケルとキャサリンがキスをする写真を公開。「卒業式の前夜です!!! 両親として誇らしい気持ちで一杯! キャリス、これは始まりに過ぎないのよ!!」と誇らしげに綴った。またMailOnlineによると、キャサリンはインスタグラムストーリーズにて、卒業式のローブを纏った娘の様子もシェアしていたそうだ。

2000年に結婚したキャサリンとマイケル・ダグラスには、キャリスのほかに息子のディランがおり、新作心理スリラー映画『I Will Come to You』で、映画デビューを果たした。同サイトによると、キャリスはブラウン大学にて、映画と国際関係学を専攻。すでに俳優として活動をはじめており、両親や兄と同じくエンターテイメントの世界で活躍することになりそうだ。マイケルもまた、インスタグラムにて「キャリスと2025年の卒業生の皆さん、門出をおめでとう! 愛しているよ」と綴り、卒業式に向かう娘の様子をシェア。「娘が大学を卒業するにあたり、2025年に高校や大学を卒業する皆さんの門出をお祝い申し上げます」とカメラに向けてメッセージを送っている。マイケルの投稿に、ファンからは祝福コメントが続々寄せられ、キャサリンは「素敵な式でしたね」と反応。俳優のチェルシー・ハンドラーからも「2人ともとってもスウィート」とメッセージが書き込まれている。引用:「Michael Douglas」インスタグラム(@michaelkirkdouglas)「Catherine Zeta‐Jones」インスタグラム(@catherinezetajones)