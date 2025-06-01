【高校ラグビー】日本代表候補９２人を発表！選抜大会優勝「桐蔭学園」から８人　サニックスワールドユース大会連覇「大阪桐蔭」から７人　強豪校のメンバーがずらり

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月２７日から中京大学（愛知県）で行われる第１回「ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補キャンプ）」を前に、今年度の高校日本代表候補選手９２人を発表しました。



今回メンバーに選出されたのはＦＷ４９人・ＢＫ４３人で、いずれも３年生の選手たち。春の選抜大会で優勝した桐蔭学園（神奈川）から最多の８人、ゴールデンウィークに行われたサニックスワールドユース大会でその桐蔭学園に勝利し大会連覇を果たした大阪桐蔭（大阪）から７人、選抜大会準優勝の京都成章（京都）から７人、東福岡（福岡）から７人など強豪校から数多くの選手が選出されました。





ＴＩＤユースキャンプの後、年末年始に花園ラグビー場で開催される全国高校ラグビーフットボール大会が行われ、最後の選考合宿（２０２６年１月に実施予定）で正式に高校日本代表のメンバーが決定。今回選出されたメンバーは、この高校日本代表の選考対象となります。代表メンバーは複数回の強化合宿を重ねた後、２０２４年度も高校日本代表を率いた桑原立監督とともに、来年３月、海外遠征で同世代の世界の強豪と戦う予定となっています。＜高校日本代表候補選手（９２人）＞ＰＲ 喜瑛人（桐蔭学園）川島赳瑠（佐賀工）國分僚太（大阪桐蔭）勝又篤（東福岡）田邊隼翔（桐蔭学園）古澤晴也（常翔学園）春名倖志郎（京都工学院）辻子倫太朗（京都成章）藤井威吹（御所実）秀島聡太郎（佐賀工）鎌田宋汰（札幌山の手）釜本卓資（上宮）武田粋幸（東福岡）吉澤輝（國學院久我山）ＨＯ 黒田鉄二（関西学院）堂薗尚悟（桐蔭学園）津村晃志（御所実）角方温太（東海大大阪仰星）中村悠稜（東海大相模）米本啓太朗（京都成章）須藤蒋一（東福岡）ＬＯ 飯田匡亮（京都工学院）酒井結仁（大阪桐蔭）笹部隆毅（東海大相模）黒須樟（東海大相模）吉野アレサンドロ（桐生第一）泊晴理（大阪桐蔭）坪ルーター海飛（中部大春日丘）坂口善哉（日本航空石川）阿部虎生（流経大柏）マイカ・ダヴェタ（開志国際）山本航大（名古屋）ＦＬ／ＮＯ８ラトゥ・カヴェインガフォラウ（目黒学院）三治蒼生（中部大春日丘）長尾峻（桐蔭学園）工藤春平（黒沢尻工）山口貴生（長崎北陽台）古澤将太（東福岡）上原大尚（報徳学園）前鹿川雄真（桐蔭学園）阿塚心（松山聖陵）越智伊織（富山第一）足立佳樹（桐蔭学園）ヒキラ・サムエラ（高知中央）長谷川怜生（佐賀工）山崎圭介（早稲田佐賀）竹崎司（大阪桐蔭）城内佳春（天理）ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）ＳＨ 井颯太郎（城東）元橋直海（常翔学園）黒岩稜（大分東明）荒木奨陽（中部大春日丘）日比野陽穂（報徳学園）赤迫周琉（尾道）佐藤啓譲（京都成章）石原陽（國學院栃木）ＳＯ 杉山祐太朗（京都工学院）岡元聡志（京都成章）竹山史人（桐蔭学園）吉浦太我（佐賀工）大門歩瑠（流経大柏）村上冬二（成城学園）矢守勇生（大阪桐蔭）ＣＴＢ 森岡悠良（京都成章）坪井悠（桐蔭学園）福田恒秀道（國學院栃木）吉廻温真（早稲田佐賀）手崎颯志（大阪桐蔭）草場壮史（筑紫）東佑太（東海大大阪仰星）林宙（京都工学院）高萩誠人（京都成章）村上瑞樹（御所実）半田悦翔（東福岡）ＷＴＢ／ＦＢ宮下潤（関西学院）池田健心（國學院栃木）サナイラ・ロコトゥイブナ（大分舞鶴）坂田弦太郎（天理）福岡遼（東海大相模）平尾龍太（東福岡）村田一眞（報徳学園）モレノ経廉ザンダー（大阪桐蔭）木山仁平（関西学院）柿崎広太朗（秋田中央）高野恵次郎（小倉）加藤秀悟（中部大春日丘）加藤楓也（東海大大阪仰星）早坂俊吾（東福岡）高梨太吾（流経大柏）笹岡空翔（京都成章）廣畑汰南（熊野）