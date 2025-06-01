【高校ラグビー】日本代表候補９２人を発表！選抜大会優勝「桐蔭学園」から８人 サニックスワールドユース大会連覇「大阪桐蔭」から７人 強豪校のメンバーがずらり
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月２７日から中京大学（愛知県）で行われる第１回「ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補キャンプ）」を前に、今年度の高校日本代表候補選手９２人を発表しました。
今回メンバーに選出されたのはＦＷ４９人・ＢＫ４３人で、いずれも３年生の選手たち。春の選抜大会で優勝した桐蔭学園（神奈川）から最多の８人、ゴールデンウィークに行われたサニックスワールドユース大会でその桐蔭学園に勝利し大会連覇を果たした大阪桐蔭（大阪）から７人、選抜大会準優勝の京都成章（京都）から７人、東福岡（福岡）から７人など強豪校から数多くの選手が選出されました。
＜高校日本代表候補選手（９２人）＞
ＰＲ 喜瑛人（桐蔭学園）
川島赳瑠（佐賀工）
國分僚太（大阪桐蔭）
勝又篤（東福岡）
田邊隼翔（桐蔭学園）
古澤晴也（常翔学園）
春名倖志郎（京都工学院）
辻子倫太朗（京都成章）
藤井威吹（御所実）
秀島聡太郎（佐賀工）
鎌田宋汰（札幌山の手）
釜本卓資（上宮）
武田粋幸（東福岡）
吉澤輝（國學院久我山）
ＨＯ 黒田鉄二（関西学院）
堂薗尚悟（桐蔭学園）
津村晃志（御所実）
角方温太（東海大大阪仰星）
中村悠稜（東海大相模）
米本啓太朗（京都成章）
須藤蒋一（東福岡）
ＬＯ 飯田匡亮（京都工学院）
酒井結仁（大阪桐蔭）
笹部隆毅（東海大相模）
黒須樟（東海大相模）
吉野アレサンドロ（桐生第一）
泊晴理（大阪桐蔭）
坪ルーター海飛（中部大春日丘）
坂口善哉（日本航空石川）
阿部虎生（流経大柏）
マイカ・ダヴェタ（開志国際）
山本航大（名古屋）
ＦＬ／ＮＯ８
ラトゥ・カヴェインガフォラウ（目黒学院）
三治蒼生（中部大春日丘）
長尾峻（桐蔭学園）
工藤春平（黒沢尻工）
山口貴生（長崎北陽台）
古澤将太（東福岡）
上原大尚（報徳学園）
前鹿川雄真（桐蔭学園）
阿塚心（松山聖陵）
越智伊織（富山第一）
足立佳樹（桐蔭学園）
ヒキラ・サムエラ（高知中央）
長谷川怜生（佐賀工）
山崎圭介（早稲田佐賀）
竹崎司（大阪桐蔭）
城内佳春（天理）
ロケティ・ブルースネオル（目黒学院）
ＳＨ 井颯太郎（城東）
元橋直海（常翔学園）
黒岩稜（大分東明）
荒木奨陽（中部大春日丘）
日比野陽穂（報徳学園）
赤迫周琉（尾道）
佐藤啓譲（京都成章）
石原陽（國學院栃木）
ＳＯ 杉山祐太朗（京都工学院）
岡元聡志（京都成章）
竹山史人（桐蔭学園）
吉浦太我（佐賀工）
大門歩瑠（流経大柏）
村上冬二（成城学園）
矢守勇生（大阪桐蔭）
ＣＴＢ 森岡悠良（京都成章）
坪井悠（桐蔭学園）
福田恒秀道（國學院栃木）
吉廻温真（早稲田佐賀）
手崎颯志（大阪桐蔭）
草場壮史（筑紫）
東佑太（東海大大阪仰星）
林宙（京都工学院）
高萩誠人（京都成章）
村上瑞樹（御所実）
半田悦翔（東福岡）
ＷＴＢ／ＦＢ
宮下潤（関西学院）
池田健心（國學院栃木）
サナイラ・ロコトゥイブナ（大分舞鶴）
坂田弦太郎（天理）
福岡遼（東海大相模）
平尾龍太（東福岡）
村田一眞（報徳学園）
モレノ経廉ザンダー（大阪桐蔭）
木山仁平（関西学院）
柿崎広太朗（秋田中央）
高野恵次郎（小倉）
加藤秀悟（中部大春日丘）
加藤楓也（東海大大阪仰星）
早坂俊吾（東福岡）
高梨太吾（流経大柏）
笹岡空翔（京都成章）
廣畑汰南（熊野）