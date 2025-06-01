¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¿¿¿ÍÌò¤Ê¤ÉÀ¼Í¥¡¦Åçºê¿®Ä¹¡¢Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡¡¡Ö³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤ª±¢¤Ç¡×´¶¼Õ¤â
¡¡À¼Í¥¤ÎÅçºê¿®Ä¹¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¢36¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¡×Åçºê¿®Ä¹¤ÎÊó¹ð¡Ê¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Ë
¡¡Åçºê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Åçºê¿®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢Æü¡¹Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¼Çµï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â³§ÍÍ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼Çµï¤òÆÏ¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Åçºê¤Ï12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£A·¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¡ØÂè7²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ç¡¢¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¢¥Ë¥á¡ÖFree!¡×¼·À¥ô£Ìò¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥ê¥¬¡¼¡×¥Ò¥å¡¼¥¹Ìò¡¢¡ÖFate/Grand Order¡×Æ£´ÝÎ©¹áÌò¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¿¿¿ÍÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£2023Ç¯1·î1Æü¤Ë¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¡×Åçºê¿®Ä¹¤ÎÊó¹ð¡Ê¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Ë
¡¡Åçºê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Åçºê¿®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢Æü¡¹Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¼Çµï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â³§ÍÍ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼Çµï¤òÆÏ¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Åçºê¤Ï12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£A·¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¡ØÂè7²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ç¡¢¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¢¥Ë¥á¡ÖFree!¡×¼·À¥ô£Ìò¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥ê¥¬¡¼¡×¥Ò¥å¡¼¥¹Ìò¡¢¡ÖFate/Grand Order¡×Æ£´ÝÎ©¹áÌò¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¿¿¿ÍÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£2023Ç¯1·î1Æü¤Ë¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£