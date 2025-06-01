THE ORCHESTRA TOKYO・平澤芽衣、水着姿で透明感あふれる色白美ボディ披露
THE ORCHESTRA TOKYOの平澤芽衣が、5月27日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。
アイドルグループ・THE ORCHESTRA TOKYOの平澤芽衣が「FLASH」に登場。透明感あふれる美肌がまぶしい水着グラビアを5ページにわたり披露している。
キュートな顔立ちと抜群のスタイルも武器の“フォトジェニックなアイドル”の最高の姿をとらえた作品となっている。
平澤芽衣 プロフィール
ひらさわ・めい
5月1日生まれ。新潟県出身。T165
2021年結成のアイドルグループ・THE ORCHESTRA TOKYOのメンバー。グラビアに加え、ファッション誌など、活躍の場を広げている。そのほか最新情報は、公式X（@TOT_meicha）、Instagram（@mei_cha_hirasawa）をチェック。
FLASHデジタル写真集『white memory』『いたずらな天使』がkokode digitalほか各電子書店で発売中。
「週刊FLASH」
発売：光文社
発売日：毎週火曜日
特別定価：550円（税込み/5月27日（火）発売号）
公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/
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