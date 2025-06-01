オーストラリア代表がメンバー発表…日本代表＆3位サウジとの連戦で2位死守へ
オーストラリアサッカー連盟は1日、FIFAワールドカップ26アジア最終予選の2試合に臨むオーストラリア代表のメンバーを発表した。
オーストラリア代表はグループCで現在2位。すでに首位通過を決めている日本代表と5日にホームで、勝ち点差「3」の3位サウジアラビア代表と10日に敵地で対戦する。残り2試合で2位の座を死守すれば来年に北中米で行われる本戦へストレートインできるが、3位以下だと10月の4次予選へ回ることになる。
トニー・パヴロヴィッチ監督が招集したメンバーには、JリーグからDFジェイソン・ゲリアとFWミッチェル・デュークの2選手が選出された。DFケイシー・ボスとMFポール・オコン・エングストラーはA代表初招集。DFアレッサンドロ・チルカーティらが復帰した一方、DFハリー・サウター（シェフィールド・ユナイテッド／イングランド）やMFジャクソン・アーバイン（ザンクト・パウリ／ドイツ）は負傷欠場となる。
オーストラリア代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ジョー・ガウチ（アストン・ヴィラ／イングランド）
ポール・イッツォ（ラナース／デンマーク）
マシュー・ライアン（RCランス／フランス）
▼DF
アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）
ケイシー・ボス（メルボルン・ビクトリー）
キャメロン・バージェス（イプスウィッチ／イングランド）
アレッサンドロ・チルカーティ（パルマ・カルチョ／イタリア）
ミロシュ・デゲネク（TSC／セルビア）
ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟／日本）
ルイス・ミラー（ハイバーニアン／スコットランド）
キー・ロールズ（DCユナイテッド／MLS）
カイ・トレウィン（メルボルン・シティ）
▼MF
アンソニー・カセレス（シドニーFC）
ライリー・マッグリー（ミドルズブラ／イングランド）
コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
ポール・オコン・エングストラー（ベンフィカB／ポルトガル）
エイデン・オニール（ニューヨーク・レッドブルズ／MLS）
ライアン・ティーグ（メルボルン・ビクトリー）
パトリック・ヤズベック（ナッシュビル／MLS）
▼FW
ダニエル・アルザニー（メルボルン・ビクトリー）
ブランドン・ボレロ（ウェスタン・シドニー）
マーティン・ボイル（ハイバーニアン／スコットランド）
ミッチェル・デューク（FC町田ゼルビア／日本）
モハメド・トゥーレ（ラナース／デンマーク）
アダム・タガート（パース・グローリー）
マルコ・ティリオ（メルボルン・シティ）
オーストラリア代表はグループCで現在2位。すでに首位通過を決めている日本代表と5日にホームで、勝ち点差「3」の3位サウジアラビア代表と10日に敵地で対戦する。残り2試合で2位の座を死守すれば来年に北中米で行われる本戦へストレートインできるが、3位以下だと10月の4次予選へ回ることになる。
オーストラリア代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ジョー・ガウチ（アストン・ヴィラ／イングランド）
ポール・イッツォ（ラナース／デンマーク）
マシュー・ライアン（RCランス／フランス）
▼DF
アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）
ケイシー・ボス（メルボルン・ビクトリー）
キャメロン・バージェス（イプスウィッチ／イングランド）
アレッサンドロ・チルカーティ（パルマ・カルチョ／イタリア）
ミロシュ・デゲネク（TSC／セルビア）
ジェイソン・ゲリア（アルビレックス新潟／日本）
ルイス・ミラー（ハイバーニアン／スコットランド）
キー・ロールズ（DCユナイテッド／MLS）
カイ・トレウィン（メルボルン・シティ）
▼MF
アンソニー・カセレス（シドニーFC）
ライリー・マッグリー（ミドルズブラ／イングランド）
コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
ポール・オコン・エングストラー（ベンフィカB／ポルトガル）
エイデン・オニール（ニューヨーク・レッドブルズ／MLS）
ライアン・ティーグ（メルボルン・ビクトリー）
パトリック・ヤズベック（ナッシュビル／MLS）
▼FW
ダニエル・アルザニー（メルボルン・ビクトリー）
ブランドン・ボレロ（ウェスタン・シドニー）
マーティン・ボイル（ハイバーニアン／スコットランド）
ミッチェル・デューク（FC町田ゼルビア／日本）
モハメド・トゥーレ（ラナース／デンマーク）
アダム・タガート（パース・グローリー）
マルコ・ティリオ（メルボルン・シティ）