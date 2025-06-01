¡Ú JO1¡¦ÄáË¼¼®²¸ ¡Û¡¡¡Ö²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¡×¡¡10Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò¸øÉ½¡¡¡ÖÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎJO1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÄáË¼¼®²¸¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡×¤·¤¿¤¿¤á¡¢³èÆ°¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄáË¼¼®²¸¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú JO1¡¦ÄáË¼¼®²¸ ¡Û¡¡¡Ö²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¡×¡¡10Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò¸øÉ½¡¡¡ÖÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
LAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤¬²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³°ÉôÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÂÖÍÍµÚ¤Ó¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈ¿¾Ê¤Î¿¼¤µ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢10Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö³èÆ°¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²þ¤á¤Æ¼«³Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢Ë¡ÅªÃÎ¼±¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¼Ò²ñÎÑÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¼õ¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¼«½Í´ü´Ö½ªÎ»¸å¤ÏÅö³º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬º£¸å²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÌ³¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¡¢È¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¿¼Â¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ãË¡À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼þÃÎ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¤½¤Î°ãË¡À¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÛ¸î»ÎÅù¤Î³°ÉôÀìÌç²È¤ò¹Ö»Õ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Á´¼Ò°÷ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÍøÍÑ¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢½Å¤Í¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤Ù¤¯¡¢ÊÀ¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¡¦¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÄáË¼¼®²¸¤µ¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡¡Û
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÇÉ¬¤º¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢JAM¤Î³§ÍÍ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û