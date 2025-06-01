´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª¡¢²ü¸·ÎáÀ§Èó¤Î±¢¡ÖÂÐÆüÏÀÁè¡×ÄãÄ´¡ÄÂÐ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¶¦Æ®´Ø·¸¡¦ÆüËÜ¥Ö¡¼¥à¤ÇÈ¿Æü¼õ¤±¤º
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¡áÃçÀî¹â»Ö¡Û´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò½ä¤ëÏÀÀï¤¬ÄãÄ´¤Ê¤Þ¤Þ£¶·î£³Æü¤ÎÅê³«É¼Æü¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¼çÍ×¸õÊä¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆü´Ú¶¨ÎÏ½Å»ë¤ÎÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¡¢ÂÐÆüÀ¯ºö¤ËÂçº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤¬µÄÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿£µ·î£²£·Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë¤Ï¡¢º¸ÇÉ·ÏºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÁ°ÂåÉ½¡Ê£¶£°¡Ë¡¢ÊÝ¼é·ÏÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¶âÊ¸Þ¬¡Ê¥¥à¥à¥ó¥¹¡ËÁ°¸ÛÍÑÏ«Æ¯Áê¡Ê£·£³¡Ë¡¢ÊÝ¼é·ÏÌîÅÞ¡Ö²þ³×¿·ÅÞ¡×¤ÎÍû½Ó¼â¡Ê¥¤¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡ËµÄ°÷¡Ê£´£°¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÂçÈ¾¤Î»þ´Ö¤ÏÂÐÊÆ¡¢ÂÐËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²áµî¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¼çÍ×¸õÊä¤ÎÂÐÆüÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£±£·Ç¯¤ÎÁªµó¤Ç¤Ïº¸ÇÉ·Ï¤ÎÊ¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¥¸¥§¥¤¥ó¡Ë¸µÂçÅýÎÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¼é·Ï¸õÊä¤â°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ò½ä¤ë£±£µÇ¯¤ÎÆü´Ú¹ç°Õ¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡££²£²Ç¯¤ÎÁªµó¤Ç¤ÏÍûºßÌÀ»á¤¬ÂÐÆü¶¯¹ÅÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Õú»á¤¬²þÁ±¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤Ê¤ÉÂÐÆü»ÑÀª¤¬³ä¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐÆü´Ø·¸¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢²ü¸·Îá¤òÀëÉÛ¤·¤¿Õú»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤È¤¤¤¦ÁèÅÀ°Ê³°¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¤À¡£À¯ºöÏÀÁè¼«ÂÎ¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿ÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Õú»á¤ÎÈíÌÈ¡Ê¤Ò¤á¤ó¡Ë¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿È½ÃÇ¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÊÝ¼éÀªÎÏ¤Ï£³£±Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤¡¢ÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡ËÀ¯¶É¤ÇÕú»á¤òÍÊ¸î¤·¤¿¶â»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢ÍûºßÌÀ»á¤¬Í·Àâ¤Ç¶â»á¤ò¡ÖÆâÍðÀªÎÏ¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Ï¢Æü¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤äÅì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÊÝ´Ä¶¤Î°²½¤ËÆüËÜ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¡£¼çÍ×£³¸õÊäÁ´°÷¤¬¡ÖÆü´Ú¡¦ÆüÊÆ´Ú¶¨ÎÏ¤Î½Å»ë¡×¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Áê¼ê¸õÊä¤È¤ÎÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤òÁÊ¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£Ë¬Æü´Ú¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡ÖÆüËÜ¥Ö¡¼¥à¡×¤¬Â³¤¡¢È¿ÆüÅª¤Ê¼çÄ¥¤¬Í¸¢¼Ô¤Ë¿»Æ©¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍûºßÌÀ»á¤ÏÃæÆ»ÁØ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÆü´Ú´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÕúÀ¯¸¢¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿Æü´Ú´Ø·¸²þÁ±¤ò¡ÖÂÐÆü¶þ¿«³°¸ò¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÁªµó¸þ¤±¤ËÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¡Ê¹â´±¡Ë¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ë¡£