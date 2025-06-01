¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Öwin¡¡on¡¡the¡¡margins¡×¡¡6·î¤Ë½ÉÅ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È7ÅÙ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6·î¤Ë½ÉÅ¨¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È2ÅÙÂÐÀï¤¹¤ë¡£9Æü¤«¤é¤Ï¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç3Ï¢Àï¡¢16Æü¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Ç4Ï¢Àï¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¡£5·î30Æü¤«¤é6·î25Æü¤Þ¤Ç27Æü´Ö¤Ç26»î¹ç¤È¤¤¤¦²áÌ©ÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦Æ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î»î¹ç¤¬7»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡Öº£¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÂç¤¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸·¤·¤¤Ï¢Àï¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë3»þ´ÖÁ°¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÆâÌîÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¾®¤µ¤Êº¹¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë/win¡¡on¡¡the¡¡margins¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌîµå¤Ç¡¢30Æü¤Î¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡¢3¡½2¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¿ô¤Ç¤Ï7ËÜ¡½3ËÜ¤È¾å²ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÈºÙÉô¡É¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£3ÆÀÅÀÁ´¤Æ¤¬¸«»ö¤ÊÁöÎÝ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿¼éÈ÷¤Ç¤â1ÅÀ¤òËÉ¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ìîµå¤Î¾¡¤ÁÊý¤Ï¼Â¤ËÂ¿ÍÍ¤À¡×¤È¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Ä¡£°ì¸«¤·¤ÆÆóÎÝÂÇ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹¤¬ÁÇÁá¤¯²ó¼ý¤·¡¢Àµ³Î¤Ê¥¹¥í¡¼¤ÇÆóÎÝ¤ËÁ÷µå¡£¥¿¥Æ¥£¥¹¤Î¸ª¤ÎÉ¾È½¤òÃÎ¤ë¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ÏÆóÎÝ¿ÊÎÝ¤òÄü¤á¡¢°ìÎÝ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤¬Ê»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¡¢¥¹¥ê¡¼¥¢¥¦¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¡¢Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Á¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÆóÎÝ¤òÁÀ¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤ò¹ª¤ß¤Ë¤«¤ï¤·¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ë¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥á¥ê¥ë¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤Î±Ô¤¤¥´¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï°ì½ÖÆ°¤¤ò»ß¤á¡¢Áê¼êÍ··â¼ê¤ËÈùÌ¯¤ÊÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤ë¡£·ë²Ì¡¢ÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¤ì¤º¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡6²óÉ½¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤È¤Î´Ö¤Ç¸«»ö¤Ê¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ÏMLB¤Ç¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿Àï½Ñ¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥¢¥é¥¨¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1¥¢¥¦¥È¸å¡¢¥¢¥é¥¨¥¹¤Ï¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç»°ÎÝ¤Ø¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¼éÈ÷¤ÏÁ°¿Ê¼éÈ÷¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¥á¥ê¥ë¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç¥¢¥é¥¨¥¹¤¬ÌÂ¤ï¤º¥Û¡¼¥à¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ßÀ¸´Ô¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºÙ¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¡¢º£Æü¤Î¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤ó¤À¡×¤È¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î½Ö´Ö¡¢µå¾ì¤Ë¤Ï¥Ö¥ê¥ó¥¯182¤Î¡ÖAll¡¡The¡¡Small¡¡Things¡×¤¬Î®¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°ìÀÆ¤ËÂç¹ç¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£