Kandao Technology Co., Ltd.(注 1 以下 Kandao)、学校法人帝京大学 冲永総合研究所 Innovation Lab(注2 以下 帝京大冲永総研 Innovation Lab)、クロスデバイス(注 3 以下 クロスデバイス)は、VR(Virtual Reality)技術を駆使した立体視による術野映像のリアルタイム配信を提供することにより、遠隔地からでも、あたかもその場にいるかのような体感が得られるようになり、教育/研修プログラムの導入と医療従事者のスキル向上を支援するための共同研究を2025年6月1日から開始します。

Kandao/帝京大学冲永総合研究所 Innovation Lab /クロスデバイス

この研究では、同時に、「グリーンな医療環境」の構築を支援します。

Kandao VR Camと、HMD(Head Mounted Display)の併用により、手術室内のディスプレイモニターの設置の必要性を最小限にして、省スペース化と省エネルギー化の可能性を検証します。

【研究の役割分担】

■Kandao

・機材提供、ソフトウェア、ハードウェア開発実装、実施評価

■帝京大冲永総研 Innovation Lab

・研究全体の統括、ソフトウェア開発実装、実施評価

