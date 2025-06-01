¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÂÎ»éËÃÎ¨¤Î¹â¤¤¡Ö±£¤ìÈîËþ¡×¤¬È¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¡Ò¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡Ó¤Î´í¸±À¡ÚÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤¬·Ù¹ð¡Û
¿©À¸³è¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë°½Û´Ä¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÊØÈë¤äÎä¤¨¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ëÂçºäµ®»Ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø·ìÅüÃÍ¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é²¼¤²¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢ÈîËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÒËÜµ»ö¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
²£ÅÄ¤ß¤º¤Û¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦½÷À¡Ë
1»ù¤ÎÊì¡£Îä¤¨À¤¬Çº¤ß¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸¡ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Ä«¤Ï¥Ñ¥ó1¤Ä¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¿©À¸³è¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö±ÉÍÜÉÔÂ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶ÚÆùÉÔÂ¤Ç·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤²£ÅÄ¤µ¤ó¡£
¶ÚÆù¤¬¸º¤ë ¡Ö¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡× ¤È¤Ï¡©
¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤·¤é¡©
ÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦ÀèÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ²øëÃ¤Ê´é¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Ï¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢±¿Æ°¤Î½¬´·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö»Å»ö¤Ç¾¯¤·ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹°Ê³°¤Ï¡¢±¿Æ°¤é¤·¤¤±¿Æ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¡ÈÊØÈë¡É¤ä¡ÈÎä¤¨¡É¤Î¾É¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Îä¤¨À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÂ¤¬ÆÃ¤Ë¡£ÊØÈë¤Ï¤â¤¦ÀÎ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÂÎ¼Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤ÏºÆ¤Ó¸¡ºº¿ôÃÍ¤Ë»ëÀþ¤òÌá¤·¤¿¡£
¡Ö²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ø¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡Ù¤ÎÍ½È÷·²¤Ç¡¢¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÂÎ»éËÃÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡Ö¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ê¶ÚÆùÎÌ¤Î¸º¾¯¡¢¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Ç¶ÚÆù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡È¥µ¥ë¥³¡Êsarco¡Ë¡É¤ÈÁÓ¼º¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡È¥Ú¥Ë¥¢¡Êpenia¡Ë¡É¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÕÌ£¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Î´ð½à¤Î1¤Ä¤Ë¡¢»Í»è¤Î¶ÚÆùÎÌ¡ÊÔ¡Ë¤ò¿ÈÄ¹¡Êm¡Ë¤Î2¾è¤Ç³ä¤Ã¤¿¡ÈSMI¡ÊSkeletal Muscle mass Index¡Ë¡É ¤È¤¤¤¦¹ü³Ê¶ÚÎÌ»Ø¿ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡Ö½÷À¤Ç¤Ï¡¢SMI¤¬5.7Ì¤Ëþ¤À¤È´ð½à¤Î1¤Ä¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï4.7¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦1¤Ä¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¡È°®ÎÏ¡É¤Ï19Ô¡£18ÔÌ¤Ëþ¤À¤È¡È¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Îµ¿¤¤¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡×
¡Ö¶ÚÆù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤±¤¬¤äÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¶ÚÆù¤¬Ç®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÎä¤¨¤ä¤¹¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ý¤Î¶ÚÆù¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¶ÚÎÏ¤â¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢¶ÚÆù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¨¤§!?¡¡ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢SMI7.0°Ê²¼¡¢°®ÎÏ28ÔÌ¤Ëþ¤À¤È¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½¾õ¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡ÈÍ½È÷·²¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
¡ÈÎä¤¨¡É¤Î¸¶°ø¤Ë¶ÚÆùÉÔÂ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£
¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢Í½ËÉ¤¬Âç»ö¡ª
¹â·ìÅü¤¬¶ÚÆù¤ò¤ä¤»¤µ¤»¤ë
¡Ö¶ÚÆù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ëÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö·ì±ÕÃæ¤ÎÅüÊ¬¤Ç¤¢¤ë·ìÅü¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¦ÂçÀÚ¤Ê´ï´±¤¬¶ÚÆù¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡©¡×
¡Ö¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÅü¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¶ÚÆù¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ëÅü¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÅü¤ò¸º¤é¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÂÎ»éËÃÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï33.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤Ç¤ÏÂÎ»éËÃÎ¨¤¬30¡ó°Ê¾å¤À¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÈîËþÂÎ·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È±£¤ìÈîËþ¡É¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¡¢ÈîËþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÚÆù¤Ï¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»éËÃ¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤ä¤»¤¿¶ÚÆùÁ¡°Ý¤Î·ä´Ö¤Ë»éËÃ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¡ÈµíÆù¤Î¥µ¥·¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ä¤»¤Æ¤¤¤Æ¤âÈîËþ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿¶ÚÆù¤Ç¤Ï¡¢·ìÅü¤ò¼è¤ê¹þ¤àÃç²ð¤ò¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ä¡Ä¡£½é¼ª¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹â·ìÅü¤À¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¶ÚÆù¤ò¼å¤é¤»¤ë°½Û´Ä¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶ÚÆù¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡©¡×
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ï¡¢·ìÅü¤ò¶ÚÆù¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤À¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡Ö¹â·ìÅü¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡Ø¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¡Ù¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¤¬¹â¤¤¤È¶ÚÆù¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆù¤òºî¤Ã¤¿¤ê°Ý»ý¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢¹â·ìÅü¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÂÎ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¶ÚÆù¤òÊ¬²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤ò»ý¤ÄÊý¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¶ÚÆù¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¶ÚÆù¤¬¸º¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¡Öºòº£¡¢¡Ø¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹â·ì°µ¤ä»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ê¤É¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡ØÈîËþ¡Ù¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡È¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢ÈîËþ¡É¤¬´í×ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢ÈîËþ¡Ä¡Ä¡©¡×
¡ÖÂÎ»éËÃÎ¨32¡ó°Ê¾å¤Ç¡¢¹ü³Ê¶Ú¤ÎSMI¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢¡È¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢ÈîËþ¡É¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î³èÆ°ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¿©Íß¤ä¿©»ö¤ÎÎÌ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÃû¸õ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Û¤Ü»ä¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¼ã¤¤º¢¤ÈÂÎ·¿¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌäÂê¤òÂç¤¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤¬»éËÃ¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈîËþÅÙ¤ò¼¨¤¹BMI¤ÏÉ¸½à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡È¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢ÈîËþ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
¶ÚÆù¤¬¸º¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤Ï¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¹â·ìÅü¤¬Â³¤¯¤È¶ÚÆù¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤¬µ¯¤¤ë
Âçºä µ®»Ë
ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å
Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å