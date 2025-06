竹書房は、竹書房の全力コミックスフェア「ぼのフェス2025春」を、2025年5月27日より順次開始!

ぼのフェス2025春

竹書房は、竹書房の全力コミックスフェア「ぼのフェス2025春」を、2025年5月27日より順次開始しました。

年に1度のコミック祭りとして昨年10周年を迎えた「ぼのフェス」ですが、11年目の2025年「ぼのフェス2025春」「ぼのフェス2025秋」と2回の開催とします。

「ぼのフェス2025春」は対象商品をBL作品に絞ったラインナップで、店頭購入特典も【フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード】にリニューアルしました。

「ハッピークソライフ」「シュガードラッグ」をはじめ、「幕が下りたら僕らは番」「お前のほうからキスしてくれよ」など、大人気作品の描き下ろしイラストを使用した「クリアカード」を合計12種類用意。

フェア期間中に参加書店にて対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入いただくと、コミックス一冊につき一枚、その場でプレゼントします。

また、店頭ポスターや店頭配布しおりの二次元バーコードからアンケートにお答えいただくだけで、描き下ろしコラボイラストを使用した「デジタルフォトフレーム(全12種)」がもらえるキャンペーンも実施します。

■『ぼのフェス2025春』キャンペーン概要(全国のフェア参加書店)

フェア限定コラボイラスト入り「描き下ろしクリアカード(12種類)」

対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入いただいた方にフェア限定『ぼのぼの』コラボイラスト入り描き下ろしクリアカードをプレゼント。

・実施期間 :2025年5月27日より

・対象商品 :参加書店により異なります

・特典配布方法:参加書店により異なります

・特典 :フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード(全12種)

〈執筆陣〉

阿部あかね・かさいちあき・紺ノ由・さきしたせんむ・ざらめ鮫・高崎ぼすこ・たじまこと・はらだ・山田ユギ・やまやで・百合アズル・頼長(敬称略・50音順)

※特典のクリアカードは無くなり次第終了となります

※参加書店はフェア公式サイトにて確認してください

■「ぼのフェス2025春」アンケートキャンペーン概要

ぼのフェスのアンケートも同時開催!

オリジナルデザインの「描き下ろしデジタルフォトフレーム」をアンケートにお答えいただいた皆様全員にその場で12種類中3種類を即プレゼント!

どなたでも参加できます。

・実施期間 :2025年5月27日(火)〜2025年7月31日(木)

・特典配布方法:店頭ポスターやしおりにある二次元バーコードを読み込んで、

アンケートにお答えください

・特典をお楽しみいただくためにはFanTopの会員登録と専用アプリが必要です(無料)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「お前のほうからキスしてくれよ」など、人気作品の描き下ろしイラストを使用した「クリアカード」プレゼント!ぼのフェス2025春 appeared first on Dtimes.