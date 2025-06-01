¥í¥Ã¥Æ¡¦»³¸ý¹Òµ±¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×ßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤áÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤ó¤À¡ª
¡¡¡Ö·Ò¤¤¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î»³¸ý¹Òµ±¤Ï5·î31Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢º£µ¨½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø7ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿»³¸ý¤Ï¡¢0¡Ý1¤Î5²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¡¦»³粼Ê¡Ìé¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿134¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø°ì»þµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£»³¸ý¤ÏÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡ ³«Ëë¤ÏÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡22Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³Æó·åËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¸õÊä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿»³¸ý¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï51»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Êü¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¿ô¤â¤ï¤º¤«2ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÏÂÅ¶¨¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¸·¤·¤¤Îý½¬¤ÇÂÎ½Å¤â3¡¢4¥¥í¹Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¤È¤«¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á°¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Ë¤«¤±¤ë¶¯¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Îý½¬»î¹ç¡¦¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.200¡Ê30¡Ý6¡Ë¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤È¡¢ßõÎõ¤Ê³°Ìî¼êÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢³«Ëë¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡¢¤ä¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡×¡£3·î15Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÆó·³³«ËëÀï¤«¤é8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£3·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.364¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£4·î5Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç.350¤¢¤Ã¤¿ÂÇÎ¨¤â½ù¡¹¤Ë²¼¹ß¤·¡¢4·î19Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.257¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È¡¢²¿¤«¤¤¤¤·Á¤Ç¸«ÉÕ¤«¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢4·î29Æü¤Îµð¿ÍÆó·³Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤¿»þ¤ËÅê¼êÊý¸þ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¸þ¤±¤Æ¹½¤¨¤¿¤ê¡¢5·î3Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï¤Ç¤Ï3ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿²¤«¤»¤¿¹½¤¨¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¡£
¡¡¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5·î5Æü¤ÎÀ¾ÉðÆó·³Àï¡¢0¡Ý2¤Î5²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢»åÀîÎ¼ÂÀ¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î129¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î°ìÈ¯¡¢5·î11Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¡¢4¡Ý0¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¿¹Í£ÅÍ¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¡Ê»åÀî¤«¤é¤ÎËÜÎÝÂÇ¡Ë¤Ï¿¶¤Ã¤¿¤é°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿¹¤µ¤ó¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ë¹½¡¢´°àú¤Çº£Ç¯¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¿¹¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿5·î11Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤Ï3°ÂÂÇ¡¢Â³¤¯5·î13Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ7ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ5·î14Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¡£5·î22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü°Ê¹ß½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î31Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î³°Ìî¿Ø¤ÏÆ£¸¶¶³Âç¡¢郄Éô±ÍÅÍ¡¢²¬Âç³¤¡¢»³ËÜÂçÅÍ¡¢°¦ÅÍ¡¢ÀÐÀî¿µ¸ã¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤â³ÑÃæ¾¡Ìé¡¢À¾Àî»Ë¾Ì¡¢ÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯¤Ê¤É¤¬¤ª¤ê¡¢¶¥Áè¤¬ßõÎõ¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´Á³ËÍ¤è¤êµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¤ÈËÍ¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿¿»÷¤·¤Æ¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°ì·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ