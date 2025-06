「すみだストリートジャズフェスティバル 2025」を10月18日(土)・19日(日)に開催!

すみだストリートジャズフェスティバル 2025

」

日時: 2025年10月18日(土) 11:00〜21:00

2025年10月19日(日) 10:00〜20:00

※すみだワンコインオクトーバーフェストとすみだジビエフェスティバルの開催時間は調整中

場所: 錦糸公園ほか、墨田区内約30会場

主催: すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会

後援: 墨田区(予定)

「すみだストリートジャズフェスティバル 2025」を10月18日(土)・19日(日)に開催します。

様々なコンテンツを企画しています。

また人気の飲食ゾーンでは、「すみだワンコインオクトーバーフェスト&すみだジビエフェスティバル」が展開され、全国各地から旨いクラフトビールと野趣あふれる美味しいジビエ料理が軒を連ねます。

錦糸公園を中心に墨田区内の約30会場で、プロ・アマを問わず様々なジャンルのアーティストや団体がパフォーマンスを披露してくれるだけでなく、錦糸公園では老若男女どなたでも楽しめるイベントブースが公園内に盛りだくさん!

『全会場入場料無料』の音楽と食の祭典です。

【すみだストリートジャズフェスティバル】

「すみだストリートジャズフェスティバル」は、多い年には1,000人以上のボランティアが集い、運営を支え、15年間続いてきました。

多くの人に愛され、支えられている本イベントを2025年も開催します。

コロナ禍が明け開催時期が10月になり、2025年で4回目を迎える「すみだストリートジャズフェスティバル」。

すっかり墨田区の秋を彩る風物詩的イベントとして定着していますが、2025年は15周年記念回ということもあり、これまで支えてくださった企業様や団体の皆様、ご出演をしてくださったミュージシャンの方々や運営を支えてくださったボランティアの皆様、そして何より墨田区と地域住民の皆様への感謝の気持ちを込めて、いつも以上の楽しさあふれる非日常空間を演出できるように様々なコンテンツを準備しています!

【すみだワンコインオクトーバーフェスト・すみだジビエフェスティバル】

2024年度のすみだワンコインオクトバーフェスト・すみだジビエフェスティバルの様子

2025年で15周年記念を迎えるすみだストリートジャズフェスティバルは、コロナ禍を経てバージョンアップを遂げるために、新しい飲食コンテンツとして、2022年からすみだワンコインオクトーバーフェスト、2023年からすみだジビエフェスティバルを開催しています。

2025年も内容を充実させ、さらにバージョンアップした飲食コンテンツを準備しています。

▼ワンコインオクトーバーフェスト

“すみだ式”のオクトーバーフェストは、来場者の皆様に“ワンコイン”でクラフトビールを楽しむ機会を提供し、出店者様の認知度と売上向上に繋がるようにコンテンツを設計しています。

また、クラフトビール以外のアルコールやソフトドリンクの販売も行い、より多くの人が楽しめるように、出店バリエーションを増やします。

墨田区のクラフトビール文化をさらに盛り上げるべく実施します。

▼ジビエフェスティバル

墨田区の代表的産業のひとつである皮革産業に注目して、その肉も余すことなく使用するジビエフェスティバルを開催します。

墨田区で開催するジビエフェスティバルの意義を見出し、地域の魅力をアピールします。

リニューアルした公式ホームページのPC版トップビュー

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『全会場入場料無料』の音楽と食の祭典!すみだストリートジャズフェスティバル 2025 appeared first on Dtimes.