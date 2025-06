謎解き、ゲーム、DJ、ライブなど、五感で楽しむ！マルハン東日本『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』

マルハン東日本は、“イキすぎた愛と混沌のフードフェス”『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』を2025年7月4日(金)から7月6日(日)までの3日間、「ベルサール秋葉原」にて開催します。

マルハン東日本『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』

開催日程:2025年7月4日(金) - 7月6日(日)

営業時間:11:00 - 20:00

開催場所:ベルサール秋葉原

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8

住友不動産秋葉原ビル1F

アクセス:「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線)、

「秋葉原駅」A3出口徒歩5分(つくばエクスプレス)

「秋葉原駅」2番出口徒歩6分(日比谷線)

「末広町駅」1又は3番出口徒歩4分(銀座線)

入場料 :無料(フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

主催 :株式会社マルハン 東日本カンパニー

企画監修:アフロマンス / Afro&Co.

マルハン東日本「ヲトナ基地プロジェクト」第4弾のコンセプトは「脳涼祭」

脳を刺激するコンテンツ満載、五感で楽しむ新感覚フードフェス「脳汁横丁」を開催

マルハン東日本は、「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ*1」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第4弾イベントとして「脳汁*2横丁」を開催します。

このプロジェクトは、自分の「好き」を大切にしながら、日々を熱狂的に生きるヲトナたちを応援する取り組みです。

閉塞感が漂う現代社会の中で、自分らしさを肯定し、「脳がよろこぶ」刺激と体験を通して、「また日常に戻って頑張ろう」と思えるエネルギーをチャージしてもらうことを目的としています。

「ヲトナ基地プロジェクト」ではこれまでに、第1弾『偏愛横丁』(2024年5月・新宿区「歌舞伎町シネシティ広場」)、第2弾『脳汁銭湯』(2024年11月・大田区「女塚温泉 改正湯」)、第3弾『脳汁スタンド』(2025年5月・世田谷区「下北線路街空き地」)と3回のイベントを開催してきました。

そして、第4弾となる今回の『脳汁横丁』は、夏の暑さで疲れた脳を刺激する「脳涼祭」をコンセプトに、未体験フードやドリンクをはじめ、謎解き、ゲーム、DJ、ライブなど、数々のコンテンツを取り揃えた五感で楽しむ新感覚のフードフェスとなっています。

*1:ヲトナ=「ヲタク」+「大人」。

何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たちを指すマルハン東日本の造語。

*2:脳汁=ドーパミンをはじめとする、達成感や興奮時に分泌される脳内物質の総称。

「脳汁が出た」などの俗語としても使われる。

脳汁横丁 タグライン&ステートメント

『脳汁横丁』の企画監修には、『脳汁銭湯』『脳汁スタンド』に引き続き、クリエイティブディレクター・イベントプロデューサー・DJとして幅広く活躍するクリエイター アフロマンス氏を起用。

「脳涼祭」のコンセプトのもと、2024年5月に実施し、12,000人以上のお客様に来場いただいた「イキすぎた愛と欲望のフードフェス『偏愛横丁』」をさらにバージョンアップした五感で楽しむ新感覚のフードフェスです。

会場内では屋台風フードトラック、無数の提灯でライトアップされたメインステージなど、夏祭りを想起させる演出と世界観で納涼祭ならぬ「脳涼祭」の気分を盛り上げます。

