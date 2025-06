ライトハウスは、日本に再上陸したヒューマングレードの品質と最小限の製造工程にこだわった『オネストキッチン』が手掛ける、サクサクの新食感を実現した新商品「オネストキッチン クランチ」を2025年5月26日(月)より販売中です。

オネストキッチン「クランチ」

ライトハウスは、日本に再上陸したヒューマングレードの品質と最小限の製造工程にこだわった『オネストキッチン』が手掛ける、サクサクの新食感を実現した新商品「オネストキッチン クランチ」を2025年5月26日(月)より販売中。

■「粒」と呼ぶにはもったいない!サクサクの新食感「クランチ」

5月26日(月)に発売するオネストキッチン クランチは、コールドプレス製法とオーブンベイク、低温乾燥という独自の製造方法で、ドッグフードには珍しいサクサクの食感を実現しました。

少し力を入れるだけでホロホロと崩れるやさしい食感は、小型犬やシニア犬にも食べやすくておすすめです。

クランチの袋を開けた瞬間、人間でも食べたくなるような香ばしい香りが広がります。

愛犬がフードを選り好みして食べないことに悩んでいる飼主おすすめです。

オネストキッチン クランチの独自製法について。

ヒューマングレードで全ての原材料の味と栄養を保ちながら丁寧にコールドプレス製法で食べやすいサイズにし、ローストし低温で乾燥させて仕上げています。

■2種類のフレーバー:ターキー、チキン

オネストキッチン クランチのラインナップ。

ターキーとチキンの2種類です。

・グレインフリー ターキー(税込価格)

50g 550円、450g 3,960円、2.27kg 16,720円

・グレインフリー チキン(税込価格)

50g 550円、450g 3,960円、1.8kg 14,080円

※海外製品のため、予告なくパッケージが変更となる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホロホロと崩れるやさしい食感は、小型犬やシニア犬にも食べやすい!オネストキッチン「クランチ」 appeared first on Dtimes.