桃のような甘い香りを持つパイナップルの風味！ブルボン「フェットチーネグミPREMIUMピーチパイン」

ブルボン「フェットチーネグミPREMIUMピーチパイン」

内容量 :50g

発売日 :2025年5月27日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUMピーチパイン味」を2025年5月27日(火)より期間限定で販売中。

「フェットチーネグミPREMIUMピーチパイン味」は、「フェットチーネグミ」の弾む噛みごこちに、南国の陽差しをたっぷり浴びて育った沖縄県西表島産ピーチパインの果汁を組み合わせたプレミアム仕様の商品です。

桃のような甘い香りを持つパイナップルの風味を楽しめます。

【参考】

○ピーチパイン

1999年に沖縄県で生まれた新品種のパイナップルです。

小さく丸みを帯びた形状で橙褐色の外見ですが、果肉は乳白色でやわらかく、酸味が少なく甘みが強い味わいが特徴です。

○ニッポンエール

“日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんに、ここからエールをおくろう”をコンセプトに誕生した、JA全農の商品ブランドです。

2020年1月に商標登録し、食品メーカーや商社、販売先とのWブランド商品も積極展開しており、国内はもとより海外においても登録をすすめ販売しています。

