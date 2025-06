正解は「話が上手な人」でした!

プレゼンや口説き文句、交渉などで人の心をつかむのが得意な人に使います。

褒め言葉としても、注意を促す皮肉としても使えるフレーズですよ。

「With her silver tongue, she convinced the whole team to agree.」

(彼女の巧みな話術で、チーム全員を納得させたんだ。)