¡ÚÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼Å¸Ë¾¡Û½ÕG1¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡È³°¹ñ¿ÍÀûÉ÷¡É¡Ä¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï»©·î¾Þ¤ÎÀã¿«¤Ê¤ë¤«¡ª¡©
¡¡6·î1Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè92²óÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊG1¡¦¼Ç2400m¡Ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ë¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢½Õ¤Î¼çÌò¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎG1ÀïÀþ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Íµ³¼ê¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿½Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¾¾µÜµÇ°¡¦ºù²Ö¾Þ¡¦»©·î¾Þ¤ÇÆÈÃÅ¾ì¤À¤Ã¤¿J.¥â¥ì¥¤¥é¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿D.¥ì¡¼¥ó¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤ÎC.¥ë¥á¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤ÎA.¥·¥å¥¿¥ë¥±¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤ò³°¹ñ¿Íµ³¼ê¤ÇÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÃíÌÜ¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë
1ÈÖ¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»©·î¾Þ¤Ç2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡£Æ»Ãæ¤Ï¤ä¤äÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾Àþ¤Ï±Ô¤¯¿¤Ó¤Æ2Ãå¤È°ÕÃÏ¤Ï¸«¤»¤¿¡£Åìµþ2400m¤Ø¤ÎÉñÂæÂØ¤ï¤ê¤Ï´¿·ÞºàÎÁ¡£ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈá´ê¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡ü»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ï°È¾å¥¹¥¤¥Ã¥Á
»©·î¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢°È¾å¤¬¥â¥ì¥¤¥é¤«¤éD.¥ì¡¼¥ó¤Ë¾è¤êÂØ¤ï¤ê¡£¥Æ¥ó¾è¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°È¾å¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£µ÷Î¥¤È¤ÎÀï¤¤¤«¡£
¡üÉúÊ¼¤Ë¤âÃíÌÜÇÏ¤¬
ÉúÊ¼Àª¤Ç¤Ï¡¢»©·î¾Þ4Ãå¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡£»©·î¾Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÌÃÖ¼è¤ê¤ò°¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤Î4Ãå¡£ÅöÁ³´¬¤ÊÖ¤·¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Î¤Ï¹¥ÏÈ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡£ÅÚÍË¤Î±«¤â¹¥ºàÎÁ¤«¡£
¡ÚÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÆó´§¤«¤«¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ï4ÏÈ7ÈÖ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Î±É´§¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ë¡ª¡©
¡¡À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢±É¸÷¤Î¥´¡¼¥ëÈÄ¤òºÇ½é¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤«¡£³°¹ñ¿Íµ³¼ê¤ÎÏ¢¾¡¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆüËÜ¿Íµ³¼ê¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¨¡¨¡±¿Ì¿¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ40Ê¬¡£
¡ü2025Ç¯¾åÈ¾´üG1¥ì¡¼¥¹·ë²Ì
¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹
¡¦¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡ÊR.¥¥ó¥°¡Ë
¹â¾¾µÜµÇ°
¡¦¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡ÊJ.¥â¥ì¥¤¥é¡Ë
ÂçºåÇÕ
¡¦¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡Ê²£»³ÏÂÀ¸¡Ë
ºù²Ö¾Þ
¡¦¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊJ.¥â¥ì¥¤¥é¡Ë
»©·î¾Þ
¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡ÊJ.¥â¥ì¥¤¥é¡Ë
Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë
¡¦¥Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë¡ÊD.¥ì¡¼¥ó¡Ë
NHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×
¡¦¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¡Ê¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë
¡¦¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡ÊC.¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë
¥ª¡¼¥¯¥¹
¡¦¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÊA.¥·¥å¥¿¥ë¥±¡Ë