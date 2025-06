人気ブロードウェイ・ミュージカルを映画化した『マンマ・ミーア!』シリーズ第3作が進行中であることがわかった。シリーズのプロデューサーであるジュディ・クレイマーが米にて認め、人気歌手のサブリナ・カーペンターが出演する可能性を示唆した。

『マンマ・ミーア!』(2008)は、結婚式を目前に控えた主人公ソフィ(アマンダ・セイフライド)が自分の父親を探すため、父親の可能性がある3人の男性を、結婚式が開かれるギリシャに招いたことで巻き起こる騒動が描かれた。続編『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』(2018)は10年後を舞台に、ソフィの母親ドナ(メリル・ストリープ)と3人の男性の馴れ初めを中心に物語が進行。原作のミュージカル同様、音楽グループ・ABBAの楽曲が全編にわたって重要な役割を果たしている。

ユニバーサル・ピクチャーズはかねて第3作の製作に好意的で、2023年9月にはセイフライド&ストリープも続投の意欲をいた。プロデューサーのクレイマーによると、第3作は開発段階にあり、すでに脚本も存在しているなど順調に進んでいる模様。「この映画でしたいことを私たちは分かっていますし、実現するでしょう」と明確なビジョンがあることを語った。

出演者にはメリル・ストリープ演じるドナが再登場する模様。そのほか、サブリナ・カーペンターが「女神のような美しい女性、あるいはメリル・ストリープによく似た親戚の誰か」の役を演じることも示唆されている。

Z世代を筆頭に絶大な人気を誇るサブリナは、18歳の直前にABBAの代表曲「ダンシング・クイーン」を初めて聴き、歌詞の“You are the dancing queen young and sweet only seventeen”に共鳴し、人生の一曲となったと以前ていた。コンサートでABBAの「マンマ・ミーア!」をカバーしていることをセイフライドも知っており、「(サブリナが)私の娘役を演じてくれるなら、実現させます。私も大ファンだから」とサブリナの出演をいたのだ。

現時点で撮影時期などは不明。ちなみに前作『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』では、ドナの母親でソフィの祖母であるルビー役に伝説的ディーバのシェールが登場し、驚異的な歌声を披露した。3作目にサブリナが出演するとなると歌唱シーンにも大いに期待できそうだ。朗報を待とう。

Source: , ,

Text: Yuka Shingai, 稲垣貴俊