ジョニー・デップ(61)がアンバー・ハード(39)との名誉毀損裁判で勝利を収めて、6月1日で丸3年になる。奇しくもいま、2人はそれぞれ異なる目的で、スペインに身を置いているのだという。ジョニー・デップの“本格復帰”が期待される新作映画、そしてアンバー・ハードが新たに迎えた双子の父親として取りざたされている“驚きの人物”とは――。L.A.在住の映画ジャーナリスト・猿渡由紀氏のレポートをお届けする。

***

【写真を見る】アンバー・ハードが双子誕生報告で投稿した「6本の足」

泥沼裁判の終結から3年

法廷内にカメラが入り、連日、衝撃の事実がリアルタイムで明かされたジョニー・デップとアンバー・ハードの裁判は、当時、世界中の人々の好奇心を惹きつけたものだ。

2016年5月のDV被害主張から始まったジョニー・デップの地獄の日々(Harald Krichel, CC BY-SA 3.0/Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

訴えた側であるデップには、アルコール依存やドラッグの使用などをハードが突いてくることはわかっていたし、他にもできれば公にしたくないプライベートはあっただろう。それでも、ハードによって吹聴された「ジョニー・デップは女性に暴力を振るうDV男である」という重大な嘘を正すために、犠牲はやむをえなかったのである。

実際、裁判では、デップが暴力を振るったという明白な証拠はひとつも出なかったのに対し、ハードがデップに暴力を振るったことを証明する会話音声や写真は多数提示され、ハードはデップに総額1035万ドルの賠償金を支払うよう言い渡された。

一方、デップは、彼の弁護士がイギリスのメディアに提供したコメントのひとつがハードへの名誉毀損に当たるとし、200万ドルの支払いを命じられた。

ハードは控訴をし、デップ側も受けて立ったが、結果的にはその年の末までに、ハードがデップに100万ドルを払うことで示談がまとまっている。その100万ドルを支払ったのは、ハードが加入していた保険会社。デップはそれを丸々チャリティに寄付すると約束し、実行した。

2016年5月にハードがDV被害者を名乗り出て始まったデップの地獄の日々は、ようやく終止符を打ったのである。

それから3年、この2人はいま、どうしているのだろうか――。

期待の新作映画がスペインで撮影中

まずは、デップから。DV男の疑いをかけられたせいで、「ファンタスティック・ビースト」「パイレーツ・オブ・カリビアン」という大きな仕事を失った彼は、勝訴の後も、まだメジャースタジオから声をかけてもらえないままだ。

裁判中に彼自身も、

「結果がどう出たにしても、一度こういう容疑をかけられてしまうと、もう元には戻らない」

と言っていたが、残念ながらその通りで、とりわけ大手は批判されるのを恐れて及び腰なのだ。

裁判後、デップはフランス映画「ジャンヌ・デュ・バリー 国王最後の愛人」(2023)に出演。カンヌ映画祭で上映された時には話題になったものの、アメリカでは誰も知らないうちにこっそりと配信作品になっている。

デップが監督したインディーズ映画「Modi: Three Days on the Wing of Madness」も、昨年のサンセバスチャン映画祭でプレミアされたはいいが、多くの国ではまだ配給が決まっていない。

しかし、現在は、準メジャーと言っていいライオンズゲートが配給するスリラー映画「Day Drinker」をスペインで撮影している。共演はペネロペ・クルス、監督は「(500)日のサマー」、「アメイジング・スパイダーマン」のマーク・ウェブだ。これは本格復帰に向けての第1歩となるかもしれない。

ペネロペ・クルス夫妻との友情

まだ英語があまりできなかった頃に「ブロウ」(2001)に出たクルスは、デップとは古い仲。その後、「パイレーツ・オブ・カリビアン/生命(いのち)の泉」(2011)、「オリエント急行殺人事件」(2017)でも共演した。

夫のハビエル・バルデムも、デップとは所縁がある。海外進出作で自身をキャリア初のオスカー候補に導いた「夜になるまえに」(2000)で初共演し、シリーズ5作目にして今のところ最終作である「パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊」(2017)でも共演している。

「パイレーツ・オブ・カリビアン/生命(いのち)の泉」の撮影開始前にクルスとバルデムの第一子の妊娠が判明した時、クルスが出演を断念するべきかと悩むと、デップは最大限のサポートをして、不安を払拭してくれたという。そんなクルスが、彼女と夫の母国であるスペインで撮影される映画でデップと共演し、彼へのサポートを見せるのは、意味をなすだろう。

スペインといえば、デップが勝訴で疑惑を晴らす前から彼への忠誠心を失わなかったディオールも先月、この地で新たな香水のコマーシャルを撮影している。

ハードが「DV被害を受けた」と言い出す前から、デップはディオールのメンズフレグランス「ソヴァージュ」の広告塔を務め、ディオールは裁判中も広告を止めることをせず、裁判後には即、デップとの契約を更新した。

デップにとってはありがたい存在だが、デップ支持者が「ソヴァージュ」を大量に購入して売り上げを伸ばしてもいるので、「お互い様」とも言える。

アンバー・ハードの双子の父親とは

実は、ハードもまた、現在スペインに身を置いている。

デップとの裁判に負けると、彼女はすぐにひとり娘を連れてアメリカを脱出し、マヨルカ島の賃貸物件に住居を構えた。テキサス州オースティン郊外に生まれ育ったハードは、子供時代、建築業者だった父が国境を越えて労働者を雇いに行くのに何度か付き合ったことがあり、その時の経験からスペイン語を話すことができるのである。

国外脱出した当時は女性の恋人がいたが(ハードは以前からバイセクシュアルを公言しており、デップと知り合った時には女性の事実婚相手がいた)、その後誰か特別な相手ができたのかどうかはわからない。

現在はマドリッドに家を所有。妹ウィットニー・ヘンリケス(彼女は既婚、子持ちでヘンリケスは夫の姓)だけは時々アメリカから訪ねてきているようだが、デップと結婚していた頃に親友だった人たちとは、ほぼ縁が切れている。

そんな中で、ハードは最近、男の子と女の子の双子を新たに迎えた。第一子は代理母を使っての出産で、おそらく今回もそうだろう。第一子同様、父親は不明のままながら、イーロン・マスクだと多くが信じている。

アンバー・ハードとの受精卵“破棄”を希望していたイーロン・マスク

デップとの離婚後、ハードとマスクが交際したのは公が知るところ(実際には、デップと結婚していた頃から不倫関係にあったことが裁判中にわかっている)。

交際中のどこかでふたりは受精卵を作り、ある時マスクが破棄したいと言い出して、法的争いとなった。それは、今は亡きハードの母が、生前、ハード姉妹の親しい人物に話したことだ。

デップとの離婚時、財産分与の交渉で700万ドルを手にしたとはいえ、もう5年も仕事をしていないハードがなぜ3人もの子供をもうけ、マドリッドに不動産まで購入して優雅に暮らしているのかは謎である。そもそもハードはどんなビザでスペインに滞在しているのか――。

それは、本当に双子の父親が、ビリオネアであり、複数の女性との間に合計14人の子供を持つと言われるマスクなのだとすれば、説明がつくのかもしれない。

ジョニー・デップは“復活”できるのか

デップもハードもいま、同じスペインにいるわけだが、お互いが連絡を取り合うことは、まずありえない。

デップに暴力を受けていたと公言した後もハードがまだよりを戻したがっていたことも裁判でわかっているし、今でもハードは彼を取り戻せるならそうしたいのだろうけれども、もはやその可能性はゼロだ。デップは、裁判中もハードの目を見ることすら拒否していたのである。

デップは6月9日で62歳になる。一方、ハードは先月39歳になったところ。ハリウッドの男女差別を考慮しても、キャリアにおいて両者とも難しい局面を迎えている。なにより、ふたりは「とてつもない泥仕合」を世間に見せてしまったという“ハンディキャップ”を負っているのだ。

“自業自得”だったほうはともかく、犠牲者だったほうが未だに苦しまされている現状は、どうなのだろうか。3年という節目を機に、新たな展開があることを願いたい。

猿渡由紀(さるわたり・ゆき)

神戸市出身。上智大学文学部新聞学科卒業。女性誌編集者(映画担当)を経て渡米。L.A.をベースに、ハリウッドスター、映画監督のインタビュー記事や、撮影現場リポート記事、ハリウッド事情のコラムを、『シュプール』『ハーパース バザー日本版』『バイラ』『週刊SPA!』『Movie ぴあ』『キネマ旬報』のほか、雑誌や新聞、Yahoo、ぴあ、シネマトゥデイなどのウェブサイトに寄稿。米女性映画批評家サークル(WFCC)会員。映画と同じくらい、ヨガと猫を愛する。

デイリー新潮編集部