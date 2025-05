日本テレビ系「Good For the Planet ウィーク」通称「グップラ」は、地球のため、未来のために持続可能な取り組み=「グップラ」なことを提案し、視聴者の皆さんとともに「地球のため、未来のため、より良い暮らしのために今できること」を考えていくキャンペーンです。今年は5月31日(土)〜6月8日(日)に実施しています。

きょう6月1日(日)午後2時からは、SDGsをテーマに、平日毎朝3時間10分で放送している「ZIP!」を1時間に凝縮した「Good For the Planet 2025 特番」を放送予定!“ニュース×SDGs”“バラエティー×SDGs”“生中継×SDGs”など、豪華出演者と共に、楽しみながらSDGsに関する知識を身につけられるGood For the Planet ウィーク特番となっています。

今回の目玉企画は…

<カズレーザー、桝太一がスタジオで生解説!>

グップラサポーター・カズレーザーが海の環境を守る最新AIドローンを調査。CO2を吸収する海藻の減少により、世界の海で問題となっている「海の砂漠化」を救う最新技術を、カズレーザーが徹底調査します。

グップラサイエンスサポーター・桝太一は、静岡県・熱海の海で調理方法の難しさや見た目などの理由で活用されず、廃棄されることが多い未利用魚を調査。さらに、スタジオで桝が未利用魚に関して我々が明日からできる“グップラ”なことを生解説します。

<生見愛瑠&永尾柚乃が各地にロケへ!>

生見愛瑠は神奈川県・茅ヶ崎海岸へ。海洋プラスチックゴミを利用したアクセサリー作りに挑戦。永尾柚乃は給食センターへ。これからの給食の未来を変える!? 「未来の魚メニュー」を調査します。

<横浜赤レンガ倉庫で行われているグップライベントを紹介!>

中継企画では、現在開催中・横浜赤レンガ倉庫で行われているグップライベントを紹介。日本テレビが取り組むSDGsの取り組みや、「ZIP!」「ウミコイ」などの番組ブース、「旅するエプロン」ブースで提供されるSDGsメニューを中継で紹介します。

<デジタルサポーターME:Iの「これ見て!アマモを増やそう動画」紹介企画!>

グップラデジタルサポーターのME:Iが、日テレ公式YouTubeで公開している「これ見て!アマモを増やそう動画」企画を紹介。ME:Iメンバーが考えたアマモダンスとは?

これ見て!アマモを増やそう動画:https://www.ntv.co.jp/goodfortheplanet/project/

その他にも見どころ満載の1時間!

■「Good For the Planet ウィーク」参加番組は38番組以上

今年の「Good For the Planet ウィーク」の参加番組は38番組以上!例えば、「一攫千金!宝の山」では不用品を蘇らせたらオークションでいくらになるかを検証、「ぐるぐるナインティナイン」では「ゴチ」でグップラな内容が!参加番組は以下の通りです。

<ウィークリー番組>

Oha!4 NEWS LIVE/ZIP!/DayDay./キユーピー3分クッキング/ヒルナンデス!/news every./news zero

<6月1日(日)>

日テレアップDate!/シューイチ/真相報道 バンキシャ!/ライターズ!/映画「アイヌモシリ」

<6月2日(月)>

世界まる見え!テレビ特捜部/一攫千金!宝の山

<6月3日(火)>

ヒューマングルメンタリー オモウマい店/踊る!さんま御殿!!/カズレーザーと学ぶ。

<6月4日(水)>

人生が変わる1分間の深イイ話/上田と女が吠える夜

<6月5日(木)>

ぐるぐるナインティナイン/秘密のケンミンSHOW極

<6月6日(金)>

ウミコイ ー今 海に出来ることー/ニノさんとあそぼ

<6月7日(土)>

シューイチ/サタデーLIVE ニュース ジグザグ/キントレ/ゼッケン!/満天☆青空レストラン/1億人の大質問!?笑ってコラえて!/嗚呼!!みんなの動物園/Going! Sports&News

<6月8日(日)>

所さんの目がテン!/シューイチ/一茂×かまいたち ゲンバ/笑点/真相報道 バンキシャ!/ザ!鉄腕!DASH!!/Golden SixTONES/Going! Sports&News

ほか



■「Good For the Planet ウィーク」出演者

グップラサポーター:カズレーザー(メイプル超合金) 生見愛瑠 永尾柚乃

グップラサイエンスサポーター:桝太一

グップラアナウンサー:水卜麻美 黒田みゆ 浦野モモ

グップラデジタルサポーター:ME:I

■キャンペーン公式HP: https://www.ntv.co.jp/goodfortheplanet/

■キャンペーン公式X:@GFP_week

■キャンペーン公式TikTok:@GFP_week