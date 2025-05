真珠の魅力をもっとカジュアルに楽しめる！PELMOIR「パールフェア」

お土産としても気軽に手できる本物のあこや真珠を用いたカジュアルなアイテムを販売するブランド『PELMOIR(ペルモワ)』のパールフェアを2025年6月1日より開催します。

所在地 : 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目10-23

営業時間 : 11:00〜19:00 ※営業時間は変動する場合があります。

1階フロア: カジュアルジュエリー、お守りなどを販売

お土産としても気軽に手できる本物のあこや真珠を用いたカジュアルなアイテムを販売するブランド『PELMOIR(ペルモワ)』のパールフェアを2025年6月1日より開催!

6月の誕生石である真珠は、「純粋無垢」「円満」「健康・長寿」を石言葉とする宝石。

また、“永遠の愛”を象徴するジューンブライドの季節はお祝いや記念の贈り物としても、真珠は長く親しまれてきました。

真珠の魅力をもっとカジュアルに楽しんでもらえるパールフェア。

姉妹店『SPOPEL(スポペル)』との共通企画も同時開催します。

画像2 PELMOIR(ペルモワ)神戸本店内観

【フェア概要】

[期間] 2025年6月1日(日)〜6月30日(月)

(1)『選べるプレゼント企画』

購入金額に応じて、お好きなあこや真珠のアイテムをプレゼント!

1万円以上:ガチャ1回(あこや真珠アクセサリーが必ず当たる!)

2万円以上:店頭の2,000円コーナーからアイテム1点

3万円以上:店頭の3,000円コーナーからアイテム1点

4万円以上:店頭の4,000円コーナーからアイテム1点

・プレゼントのアイテムは、店頭にディスプレイされている商品から選べます。

・ガチャのアイテムも、もちろん全て本物のあこや真珠のアクセサリー!何が出るかはお楽しみ。

(2)人気アイテムが20%OFF

ベビーバロックネックレス・ブレスレットがそれぞれ20%OFF!

(3)公式LINEお友達登録で、両店舗で使える1,000円チケットプレゼント!

※姉妹店『SPOPEL(スポペル)』との共通企画

※既に登録済みの方、新規登録の方どちらも対象です

※税込5,000円以上の購入で使用できます

[チケット使用可能期間:2025年6月1日-12月末まで]

※おひとり様1回のみ

※5,000円以上の購入で1回使用可

※セール品対象外

※店頭のみ使用可能

画像3 PELMOIR(ペルモワ) シンボル

【『PELMOIR(ペルモワ)』について】

神戸三宮センター街にある店舗には、お土産としても気軽に手にしていただける魅力的な商品が並びます。

カジュアルなパールアクセサリーに加えて、日本らしい水引きとあこや真珠をポップに掛け合わせたお守りやラゲッジタグなど種類も豊富です。

自社で養殖、加工を行ったパールを使用するからこそ可能となるバリエーション豊かなパール製品を展開しています。

『PELMOIR(ペルモワ)』は、「カジュアルに楽しむファーストパール」をコンセプトに、真珠の街 神戸より親しみあるパールを世界に発信するブランドです。

本物のパールの美しさをもっと身近に感じて欲しいという思いから新たに立ち上げました。

『PELMOIR(ペルモワ)』はフランス語のPERLE(真珠)とMEMOIRE(思い出)を組み合わせた造語です。

画像4 PELMOIR(ペルモワ)神戸本店

