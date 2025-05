自社養殖したアコヤ真珠を使用したパールジュエリーを販売している真珠専門店「SPOPEL(スポペル)」ではパールフェアを2025年6月1日より開催します。

SPOPEL「パールフェア」

自社養殖したアコヤ真珠を使用したパールジュエリーを販売している真珠専門店「SPOPEL(スポペル)」ではパールフェアを2025年6月1日より開催!

また、2023年にオープンした姉妹店、“おみやげパール”専門店『PELMOIR(ペルモワ)』との共通企画も開催します。

6月の誕生石である真珠は、「純粋無垢」「円満」「健康・長寿」を石言葉とする宝石。

また、“永遠の愛”を象徴するジューンブライドの季節はお祝いや記念の贈り物としても、真珠は長く親しまれてきました。

神戸の真珠専門店「SPOPEL(スポペル)」では、高品質にこだわった真珠を用いたジュエリーを数多く用意しています。

特別な日だけでなく、日常を彩るアイテムとして様々なシーンで使えるデザインを、神戸の真珠専門店「SPOPEL」にて楽しめます。

SPOPEL

【フェア概要】

期間:2025年6月1日(日)〜6月30日(月)

内容:(1)店頭&オンラインサイトの商品が最大20%OFF

(2)<姉妹店『SPOPEL(スポペル)』との共通企画>

公式LINEお友達登録で、両店舗で使える1,000円チケットプレゼント!

※既に登録済みの方、新規登録の方どちらも対象です

※税込5,000円以上の購入で使用できます

[チケット使用可能期間:2025年6月1日〜12月末まで]

※おひとり様1回のみ

※5,000円以上の購入で1回使用可

※セール品対象外

※店頭のみ使用可能

DODY-P

SPOPEL BRIDE

神戸の真珠専門店「SPOPEL(スポペル)」は「365日、あらゆるシーンで華やげるパール」をキーワードに日常の気分を上げるカジュアルなパールジュエリーを展開しているブランド「SPOPEL(スポペル)」と、フォーマルラインの「SOPEL BRIDE(スポペルブライド)」、さらに、バロックパール(歪な真珠)を活かしたデザインのメンズパール・ジェンダーレスパールをメインにしたブランド「DODY-P(ドディーピー)」を展開しています。

神戸・三宮の中心エリアに位置する店舗は、内装にも拘りアートや自然の要素を取り入れてパールが生まれる背景や自然の循環を表現しました。

男女問わず幅広い世代にパールをもっと身近に感じていただける空間です。

真珠振興会の認定プロ資格を持ったスタッフが在籍していますので、購入後のお手入れや保管方法などお気軽にご相談ください。

真珠ネックレスの糸替えや各種セミオーダー加工も承っています。

神戸の真珠専門店 SPOPEL(スポペル)

【店舗概要】

店舗名 : 神戸の真珠専門店 SPOPEL(スポペル)

所在地 : 〒650-0021 神戸市中央区三宮町2丁目10-21-2

営業時間 : 11:00〜19:00 ※営業時間は変動する場合があります。

1階フロア: カジュアルジュエリー販売・オーダー対応

2階フロア: フォーマルジュエリー販売・コレクション展示など

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高品質にこだわった真珠を用いたジュエリー!SPOPEL「パールフェア」 appeared first on Dtimes.