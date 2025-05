和歌山の豊かな素材使用！和歌山バターサンド専門店101

「和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)」は、2025年6月4日(水)より、阪急うめだ本店 地下1階 スイーツイベント2の催事に初出店します。

今回の催事では、クラフトビール醸造時に生まれる副産物「麦芽粕(ばくがかす)」をアップサイクルしたサステナブルなサブレ生地をはじめ、和歌山の豊かな素材を生かしたバターサンドが多数登場。

中でも注目は、1日15セット限定の「阪急限定プレミアムギフト」(税込4,981円)。

和歌山県オリジナル苺「まりひめ」とシャンパーニュジュレの組み合わせや、生石高原の卵とサマートリュフを使用したフレーバーなど、特別仕様の3種を含む全12種を詰め合わせた贅沢なセットです。

<阪急うめだ店限定・プレミアムギフト>

税込4,981円(12種入り/各1個)

※1日15セット限定販売

■催事情報

催事場所:阪急うめだ本店 地下1階 スイーツイベント2

販売期間:2025年6月4日(水)〜6月10日(火)

営業時間:10:00〜20:00(営業時間は変更となる場合があります)

【阪急限定・プレミアムギフト限定フレーバー】

※限定フレーバーはギフトのみ。

単品販売はございません。

・まりひめ苺とシャンパーニュ

和歌山県オリジナル苺「まりひめ」を使ったバタークリームに、まりひめのフリーズドライと「ヴーヴ・クリコ」のジュレをトッピング。

まりひめ苺とシャンパーニュ

・生石たまごとサマートリュフ

和歌山・生石高原の卵を使った濃厚バタークリームに、サマートリュフを贅沢にトッピング。

生石たまごとサマートリュフ

・バスクチーズケーキ 天然塩仕立て

グラスフェッドのクリームチーズを使用したバスク風チーズクリームに、紀州・御坊の甘塩「塩屋」を合わせた濃厚かつ奥深い一品。

バスクチーズケーキ 天然塩仕立て

【人気の定番フレーバー(抜粋)】

・和歌山産 蜂蜜きな粉

・濃厚抹茶

・クラッシュレーズン

・いちじくの赤ワイン煮

・龍神丸の酒粕とじゃばら

・湯浅・角長 しょうゆプリン

・ブルーベリー

・フランボワーズ・アールグレイ

・ティラミス

人気の定番フレーバー

■商品ラインナップ

・バターサンド単品(税込270円〜)※プレミアムギフト限定フレーバー3種は単品販売なし

・季節の3種セット(税込850円)

・おすすめ6種セット(税込1,651円)

・12種セット(ご自宅用:税込3,201円/ギフト仕様:税込3,701円)

・阪急限定プレミアムギフト(税込4,981円)

季節の3種セット

12種セット(ギフト仕様)

■クラフトビールの“余りもの”に、新たな命と働くよろこびを。

サブレ生地に使用しているのは、「JAPAN BREWERS CUP 2024」IPA部門で1位を獲得した、和歌山のクラフトビール醸造所「NOMCRAFT Brewing(ノムクラフトブリューイング)」が製造時に出す麦芽粕。

これを地域の就労継続支援B型施設と連携し、麦芽粕の粉末加工をお願いしています。

不要となった麦芽粕に新たな命を吹き込むのは、地域の福祉施設で働く方々。

和歌山バターサンド専門店101は環境にも、人にもやさしいスイーツを目指しています。

ノムクラフトブリューイングの麦芽粕

麦芽粕の粉末加工

101のサブレ生地

■店舗紹介:「ひとくちの幸せ」という贈り物を届ける、和歌山発の専門店

2023年に和歌山県和歌山市で誕生した「和歌山バターサンド専門店101」。

“ひとくちの幸せ、という贈り物”をコンセプトに、地元の農家や酒蔵、老舗醤油蔵とコラボした特別なフレーバーを多数展開。

職人の手仕事で一つひとつ丁寧に仕上げられたバターサンドは、ギフトスイーツとしても高い人気を集めています。

ひとくちの幸せ、という贈り物

和歌山の素材を積極使用

1841年創業・湯浅醤油の角長

1840年創業・高垣酒造

バターサンド101・店舗外観

バターサンド101・店舗内観

