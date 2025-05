思わず笑顔になるペンギンと金魚の癒しの競演！ペンぎょ展 2025

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)において、ペンギンと金魚の合同写真展&イラスト物販展「ペンぎょ展 2025」を2025年7月4日(金)〜7月21日(月・祝日)に開催します。

ペンぎょ展 2025

開催日時: 2025年7月4日(金)〜7月21日(月・祝日)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日(7月21日(月・祝日)は開館

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 36組

主催 : 株式会社BACON

■名古屋

企画展名: ペンギンと金魚の合同写真展&イラスト物販展

「ペンぎょ展 2025 in 名古屋」

開催日時: 2025年7月26日(土)〜8月17日(日)

営業時間: 11:00〜17:00

休館日 : 毎週月・火曜日(8月11日(月・祝日)は開館、8月13日(水)は振替休日)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 36組

主催 : 株式会社BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)において、ペンギンと金魚の合同写真展&イラスト物販展「ペンぎょ展 2025」を2025年7月4日(金)〜7月21日(月・祝日)に開催。

さらに、7月26日(土)〜8月17日(日)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しています。

見て癒され、撮って楽しみ、持ち帰って余韻に浸る――そんな夏のアート体験を通じて、この夏だけの“癒しの空間”を楽しめます。

■「ペンぎょ展」とは?

軽やかに海やプールを泳ぐ「ペンギン」と、ゆったりと優雅に水中を舞う「金魚」――対照的な魅力を持つ2つの生きものをテーマにした“癒し”の作品展です。

本格的な夏が訪れる中、涼やかで心和む作品群が一堂に集結。

写真やアート作品を通じて、肉眼では見逃してしまう一瞬の美しさを切り取り、来場者に新たな発見と感動をお届けします。

ペンギン好きにも、金魚ファンにも、そして普段こうした生きものに馴染みのない方にも、心に響く展示内容となっています。

変化の多いこの時代だからこそ、思わず笑顔になる“癒しの競演”を、ぜひ体感してください。

■金魚とペンギン、涼を運ぶアートの競演。

癒しの展覧会が東京&名古屋でスタート!

本展では、“泳ぐ宝石”とも称される金魚を幻想的に捉える写真家「中津原勇気(@goldfish_yuki)」や、金魚たちのユニークな正面顔をとらえたシリーズで話題の「うおづら(@uozura_official)」が、それぞれ新作を発表。

繊細でどこかユーモラスな世界観が会場を彩ります。

ペンギン作品では、自然の中で生命力あふれる姿を切り取る「渓谷旅人(@pgu_Photo)」の力強い写真に加え、「日比谷(@xxxxxxx_hibiya)」によるオリジナル解説が添えられ、より深く学び楽しめる展示構成となっています。

また物販コーナーでは、カラフルで繊細なタッチが人気の画家「西村はる(@papagazyo)」による一点もののミニ原画や、SNSでも話題の「こまち(@komatiko_)」が手がける“ふわもちペンギン”の手描きポーチが登場。

さらに、毎回完売必至の「きゅう(@p_kaki9)」によるミニ額作品、「オトン(@oton_atelier)」が描くリアルで愛らしい「ペンギン図鑑Tシャツ」、そして「Kirie Fabbrica(@kiriefabbrica)」による繊細なカッティングが魅力の新作ブックマークなど、会場でしか手に入らない限定アイテムも多数ラインナップ。

この夏、癒しとアートが織りなす“涼”の世界をお届けします。

■初公開!クラゲ×ペンギン×金魚の幻想映像が登場

会場内の特設スペースでは、癒しの映像をプロジェクターにて上映します。

今回初披露となるのは、クラゲがゆらゆらと漂う神秘的な映像。

さらに、ペンギンの鳴き声やよちよち歩く姿、水中をすいすいと泳ぐ様子まで、大迫力で映し出されます。

そこに、美しく舞う金魚の映像も加わり、まるで水族館にいるかのような幻想的なひとときを楽しめます。

■“癒し”と“涼”を持ち帰ろう!夏限定アート展でしか手に入らない特典が登場!

会場内は全て撮影OK!撮影後にタグづけしてSNS投稿してくれた方には、1日10組限定でイラストレーター「藤沢さだみ (@sadami_f)」が描き下ろした限定ステッカーをプレゼント!※無くなり次第終了。

また、先着数量限定で人気クリエイターの「こまち(@komatiko_)」が描き下ろしたポストカードをプレゼント!

【応募方法】

会場内の様子を撮影して、#ペンぎょ展、のハッシュタグを付けて、Instagram、X(旧Twitter)への投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※公式SNSをフォローも必須。

■ココでしか買うことのできない、ペンぎょたちの限定グッズが登場!!

<おぞね>

・ダイカット 虚無シール 350円

・踊るアデリーペンギン クリアファイル 660円

<Hara Pecot sae.>

・アイスキューブキーホルダー 3,400円

・ペンギンポーチ 4,000円

・皇帝ペンギンブローチ 3,000円

<地球堂はんこ>

・クリアファイル 550円

・レターセット 715円

・ラバースタンプ 990円

<西村はる>

・金魚図鑑クリアファイル 400円

・フルカラーマグカップ 3,300円

・ペンギン図譜 700円

<Kirie Fabbrica>

・corner bookmark 880円

<こまち>

・メモ帳 770円

・ランダムステッカー 330円

・おきがえアクキー 990円

<toma>

・クリアファイル 660円

・マスキングテープ 740円

<こびとぺんぎん>

・ペンギンフィギュア 価格未定

<Nunomushi>

・刺繍ドリンクカップホルダー 7,700円

・刺繍キーホルダー 6,600円

<えまごろう>

・はんこ 価格未定

・ポストカード 価格未定

・ステッカー 価格未定

<きゅう>

・ミニ額イラスト 880円

・ステッカーセット 440円

<オトン>

・Tシャツ 3,500円

・ステッカー 550円

・ポストカード 220円

<ゆずぽんず>

・キーホルダー 880円

・置き配マグネット 1,320円

<non>

・ペンギンとアイスのブローチ 2,600円

・ペンギンのブローチ【colorful pants】 2,600円

<marmerry>

・ブローチ原画 価格未定

・押しピン付ミニ原画 2,500円

・押しピン付壁掛け原画 2,500円

<チナップ>

・ファスナー付サコッシュ 3,080円

・アクリルキーホルダー 1,100円

・ポップアップ付箋 770円

<藤沢さだみ>

・ポストカード 165円

・ステッカー 275円

<みずいち>

・ペンぎょ展限定 ポストカード 価格未定

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

