µÈÂôÎ¼¤é¤¬ÅÐÃÅ¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬À¤³¦°ä»º¡¦Åì»û¤Ç³«ºÅ
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù(6·î6Æü¸ø³«)¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤¬30Æü¡¢À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¡¦¿¿¸À½¡ÁíËÜ»³ ¶µ²¦¸î¹ñ»û(Åì»û)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢¹âÈª½¼´õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢¸«¾å°¦¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
À¤³¦°ä»º¡ÖÅì»û¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤éÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¿¹¼·ºÚ¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¹âÈª½¼´õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¸«¾å°¦¡¢ÅÄÃæÞ£
¡ûµþÅÔ¡¦Åì»û¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¶âÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿¸À½¡ÁíËÜ»³ ¶µ²¦¸î¹ñ»û(Åì»û)¤Ï¡¢¹ñÊõ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶âÆ²¡×¡Ö¸Þ½ÅÅã¡×¡Ö¸æ±ÆÆ²¡×¤Û¤«¡¢ ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î¡Ö¹ÖÆ²¡×¡ÖÆîÂçÌç¡×¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê·úÂ¤Êª¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢ ¶Æâ°ìÂÓ¤â»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ä¹½¡£Åì»û¤Ç±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µÈÂô¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëµþÅÔ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤ò¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï±«ÌÏÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¤Ë¤Ï±«¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²£ÉÍ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·¸õ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬±«ÃË¤Ê¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À²¤ìÃË¡¦µÈÂôÎ¼¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿! Åì»û¤È¤¤¤¦À¤³¦°ä»º¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´é¤òÃ¾¤Ð¤»¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±éÌÜ¤Ë¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»úËë¤À¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ç´°À®¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
ËÜºî¤ÎµþÅÔ¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¤È¡¢µÈÂô¤Ï¡ÖËÍ¤È²£ÉÍ¤¯¤ó¤ÎÍÙ¤ê¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÌò¤Î½àÈ÷¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¾è¤»¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¶ì¤·¤ß¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¹âÈª¤Ï¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËµÒÀÊ¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÎÉñ´ì¤äÉñÂæ¤Ï°ú¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¶õµ¤¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ë¤¹¤´¤¤´ó¤ê¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Î´ó¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢°ú¤¤Ç¤â´ó¤ê¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
»ûÅç¤Ï¡Ö»ä¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿´Ä¶¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«»ä¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Î±Ç²è¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤ÇÍû´ÆÆÄ¤Ï»ä¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î½Ð¼«¤Ë´ó¤»¤ÆÁÛ¤¤¤ò½ä¤é¤¹¡£
¿¹¤Ï¡Ö»ä¤ÏµþÅÔ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í(µÈÂô¤È²£ÉÍ)¤Î±éÌÜ¤Î»þ¤Ë¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¤ÎµþÅÔ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤À¤ÈµþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤¹¤´¤¯¤â¤Ã¤È¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤Ç»£¤é¤ì¤¿±Ç²è¤¬¤³¤ì¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¡Ä¡Ä¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¸«¾å¤Ï¡Ö»ä¤Ï²°Æâ¤â²°³°¤âÁ´¤ÆµþÅÔ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¾ì½ê¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç²°Æâ»£±Æ¤ÏÅìµþ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËµþÅÔ¤Ç¤ªÃã²°¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯ Ãæ¤Ç¡¢¾²¤äÊÉ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÞú¤ß½Ð¤ë¿§¡¹¤Ê¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤äÎò»Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢³¹¤Ë¤â·úÊª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È
»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·å³°¤ì¤ÎÌç³°´Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÌ¤¤À¤ËËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÅÁÅý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î80ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤´ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤¼¤Ò±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤ÎÆâÌÌ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ ¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í(µÈÂô¡¦²£ÉÍ)¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤â¤¦ÁÔÀä¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÅÁÅý¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÎÂÎ¤òÅÁÅý¤¬¿¯¿©¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÂç»ö·ï¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÈÂô¡¦²£ÉÍ¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç¤¢¤È1½µ´Ö¤ÈÇ÷¤ë¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³§ÍÍ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Î»î¼Ì¤ä¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ä´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¤½¤Î´üÂÔ¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÈÂôÎ¼
²£ÉÍÎ®À±
¹âÈª½¼´õ
ÅÏÊÕ¸¬
»ûÅç¤·¤Î¤Ö
ÅÄÃæÞ£
¸«¾å°¦
º¸¤«¤éÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢ÅÏÊÕ¸¬
ÍûÁêÆü´ÆÆÄ
(C)µÈÅÄ½¤°ì/Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ (C)2025±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢Âè30²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢Ê¸²½Ä£·Ý½ÑÁª¾©¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø°¿Í¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈÆ±¤¸µÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¸¶ºî¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Âè84²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦°ä»º¡ÖÅì»û¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤éÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¿¹¼·ºÚ¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¹âÈª½¼´õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¸«¾å°¦¡¢ÅÄÃæÞ£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿¸À½¡ÁíËÜ»³ ¶µ²¦¸î¹ñ»û(Åì»û)¤Ï¡¢¹ñÊõ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶âÆ²¡×¡Ö¸Þ½ÅÅã¡×¡Ö¸æ±ÆÆ²¡×¤Û¤«¡¢ ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î¡Ö¹ÖÆ²¡×¡ÖÆîÂçÌç¡×¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê·úÂ¤Êª¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢ ¶Æâ°ìÂÓ¤â»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ä¹½¡£Åì»û¤Ç±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µÈÂô¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëµþÅÔ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤ò¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï±«ÌÏÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¤Ë¤Ï±«¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²£ÉÍ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·¸õ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬±«ÃË¤Ê¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À²¤ìÃË¡¦µÈÂôÎ¼¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿! Åì»û¤È¤¤¤¦À¤³¦°ä»º¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´é¤òÃ¾¤Ð¤»¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±éÌÜ¤Ë¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»úËë¤À¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ç´°À®¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
ËÜºî¤ÎµþÅÔ¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¤È¡¢µÈÂô¤Ï¡ÖËÍ¤È²£ÉÍ¤¯¤ó¤ÎÍÙ¤ê¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÌò¤Î½àÈ÷¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¾è¤»¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¶ì¤·¤ß¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¹âÈª¤Ï¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËµÒÀÊ¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÎÉñ´ì¤äÉñÂæ¤Ï°ú¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¶õµ¤¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ë¤¹¤´¤¤´ó¤ê¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Î´ó¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢°ú¤¤Ç¤â´ó¤ê¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
»ûÅç¤Ï¡Ö»ä¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿´Ä¶¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«»ä¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Î±Ç²è¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤ÇÍû´ÆÆÄ¤Ï»ä¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î½Ð¼«¤Ë´ó¤»¤ÆÁÛ¤¤¤ò½ä¤é¤¹¡£
¿¹¤Ï¡Ö»ä¤ÏµþÅÔ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í(µÈÂô¤È²£ÉÍ)¤Î±éÌÜ¤Î»þ¤Ë¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¤ÎµþÅÔ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤À¤ÈµþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤¹¤´¤¯¤â¤Ã¤È¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤Ç»£¤é¤ì¤¿±Ç²è¤¬¤³¤ì¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤È¡Ä¡Ä¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¸«¾å¤Ï¡Ö»ä¤Ï²°Æâ¤â²°³°¤âÁ´¤ÆµþÅÔ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¾ì½ê¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç²°Æâ»£±Æ¤ÏÅìµþ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËµþÅÔ¤Ç¤ªÃã²°¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯ Ãæ¤Ç¡¢¾²¤äÊÉ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÞú¤ß½Ð¤ë¿§¡¹¤Ê¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤äÎò»Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢³¹¤Ë¤â·úÊª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È
»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·å³°¤ì¤ÎÌç³°´Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÌ¤¤À¤ËËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÅÁÅý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î80ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤´ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤¼¤Ò±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤ÎÆâÌÌ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ ¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í(µÈÂô¡¦²£ÉÍ)¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤â¤¦ÁÔÀä¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÅÁÅý¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÎÂÎ¤òÅÁÅý¤¬¿¯¿©¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÂç»ö·ï¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÈÂô¡¦²£ÉÍ¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç¤¢¤È1½µ´Ö¤ÈÇ÷¤ë¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³§ÍÍ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Î»î¼Ì¤ä¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ä´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¤½¤Î´üÂÔ¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÈÂôÎ¼
²£ÉÍÎ®À±
¹âÈª½¼´õ
ÅÏÊÕ¸¬
»ûÅç¤·¤Î¤Ö
ÅÄÃæÞ£
¸«¾å°¦
º¸¤«¤éÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢ÅÏÊÕ¸¬
ÍûÁêÆü´ÆÆÄ
(C)µÈÅÄ½¤°ì/Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ (C)2025±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢Âè30²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢Ê¸²½Ä£·Ý½ÑÁª¾©¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø°¿Í¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈÆ±¤¸µÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¸¶ºî¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Âè84²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£