北海道の豆を使ったお菓子を食べて商品をゲット！北海道豆スタンプラリー2025

公益社団法人北海道農産基金協会は、北海道各地の菓子店などをめぐる「北海道豆スタンプラリー2025」を5月30日(金)より開催中です。

北海道豆スタンプラリー2025

開催期間:令和7年5月30日(金)〜12月21日(日)

参加店舗:道内90店舗

〈主催〉

公益社団法人北海道農産基金協会

〈協力〉

北海道菓子工業組合、全国和菓子協会北海道支部、北海道銘産菓子協会

■「北海道豆スタンプラリー2025」の概要

全道各地のお菓子屋さんがつくる「北海道の豆を使ったお菓子」を味わいながらスタンプを集めることで、素敵な賞品が当たる抽選に応募できるキャンペーンです。

2025年は、道内各地から過去最多となる90店舗のお菓子屋さんが参加します。

実施期間は、旭川市で開催される「第28回全国菓子大博覧会・北海道(あさひかわ菓子博2025)」の開催初日である令和7年5月30日(金)から12月21日(日)。

スタンプラリーを通じて、全道各地の銘菓を味わっていただくことで、北海道の豆の魅力とお菓子文化の豊かさをお楽しみいただきながら、北海道のお菓子屋さんと豆の生産者さんを応援する取り組みです。

■北海道の豆の魅力

北海道は、小豆や金時豆をはじめとする雑豆収穫量が全国第1位。

その品質の高さと味わいの良さから、北海道産の豆は和菓子に欠かすことのできない存在となっています。

「小豆」はもちろんのこと、「白花豆」のように収穫まで多くの手間がかかる希少な豆の生産に取り組んでいる生産者さんもいます。

多種多様な豆の存在に支えられているからこそ、北海道には個性豊かで美味しい和菓子が数多くあるのです。

【参加店舗と和菓子紹介(一部)】

〈函館市〉

はこだて柳屋 本店(函館市万代町3番13号)

商品名:いかようかん

はこだて柳屋

特徴:作るのに3日かかる羊羹生地で「いか」の形そっくりに形成した工芸菓子。

〈帯広市〉

たいやき工房(帯広市東3条南8丁目1)

商品名:たい焼き 粒あん

たいやき工房

特徴:十勝産小豆100%の粒餡がたっぷり、そのほか小麦粉、きな粉、ふすまも十勝産。

十勝を味わえる一品。

〈稚内市〉

Lumiere リュミエール(稚内市恵比須1丁目3番10号)

商品名:2色豆とあんこのタルト

Lumiere(リュミエール)

特徴:北海道産餡、金時豆、うぐいす豆を存分に楽しめるタルト。

〈名寄市〉

道の駅もち米の里☆なよろ(名寄市風連町西町334番地1)

商品名:杵つき餅どら焼き

道の駅もち米の里☆なよろ

特徴:名寄産餅米使用の杵つき餅と道産小豆の餡が入った食べ応えのあるどら焼き。

■ルールと賞品

1. 参加店舗にて「豆を使ったお菓子」を購入し、「北海道豆スタンプラリー2025パスポート」をもらってスタンプを押してもらう。

※参加店舗にスタンプラリーパスポートの在庫がない場合は、ブレナイ社ホームページ( https://www.brenaisha.com/ )からダウンロードできます。

2. 2店舗目以降も、このパンフレットを持参し、お店の方に「豆スタンプラリー参加者です」と伝え、1と同様に「豆を使ったお菓子」を購入し、スタンプを押してもらう。

3. 希望の賞までスタンプが貯まったら、必要事項を明記の上、所定の切手を貼って郵便ポストに投函してください。

〈商品〉

・スタンプ10個 達成賞/10本

商品券(5,000円分)

・スタンプ5個以上 達成賞/20本

丸美珈琲店 ドリップカフェ飲み比べセット

・スタンプ3個以上 達成賞/70本

北海道産小豆と別海町産バター使用 あんバタセブン いちごorまっちゃ

