直感的な旋回やターンなどが可能で、優れた操作性を実現！PowerA(TM)『FORTNITE』Nintendo Switch(TM)用コントローラー

「PowerA(TM)」(パワーエー) は、『Fortnite(フォートナイト)』デザインの任天堂株式会社のNintendo Switch(TM)に対応するコントローラーを2025年6月4日に発売します。

今回発売される『Fortnite』とのコラボレーション商品「ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch」は、Fortniteの人気キャラクター『カドルチームリーダー』をモチーフにし、キャラクターカラーの鮮やかなピンクが特徴的で、ファンにとってたまらないデザインとなっています。

さらに、この商品には購入特典として、ゲーム内で使用できるアイテムのダウンロードコードが付属しており、Fortniteの世界観をより一層楽しめます。

■新商品

ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - フォートナイト カドルチームリーダー

ボーナスのバーチャルアイテム用コードが含まれます。

『大物ゲット(エモート)』

『カドルチームリーダー』デザインのコントローラー。

ベーシックな機能を搭載したエントリーモデルのワイヤレスコントローラーです。

モーションセンサー(加速度センサー/ジャイロセンサー対応)により直感的な旋回やターンなどが可能で、優れた操作性を実現。

さらに、人間工学に基づくデザインにより、長時間のゲームプレイも快適に楽しめます。

単三電池駆動で、最長40時間*使用可能。

製品画像 - 表

製品画像 - 裏

バーチャルアイテム用コード『大物ゲット(エモート)』

市場想定価格 : 6,600円(税込)

サイズ : W153×H112×D63 (mm)

質量 : 200g

適合性 : Nintendo Switch/Nintendo Switch(有機ELモデル)/

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証: 2年保証

* 電池の連続使用時間は使用状況によって異なります。

■取扱い販売店(50音順)

・Amazon・ビックカメラ

・ヨドバシカメラ

各店舗での取り扱いに関しましては、直接店舗にお尋ねください。

■予約受付中!

紹介したゲームアクセサリーは、取扱い販売店およびオンラインショップにて本日より好評予約受付中です。

■フォートナイトについて

『フォートナイト』は、「フォートナイト バトルロイヤル」、「レゴ(R) フォートナイト」、「Rocket Racing」、「Fortnite Festival」といったファーストパーティのゲームやクリエイター制作の体験を含む、活気に満ちたソーシャルエンターテインメント体験のエコシステムです。

(C) 2025, Epic Games, Inc.、FortniteおよびFortniteロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。

