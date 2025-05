初の真皮線維芽細胞と幹細胞の同時移植治療法を開発！青山レナセルクリニック「肌の再生医療業界」刷新

青山レナセルクリニックは、今般、院内CPCにおける高度な細胞培養技術を確立し、新規に第二種再生医療等提供計画「自家培養真皮線維芽細胞移植術」を厚生労働省に届出し受理されました(計画番号:PB3250067)。

青山レナセルクリニック「肌の再生医療業界」刷新

青山レナセルクリニックは、今般、院内CPCにおける高度な細胞培養技術を確立し、新規に第二種再生医療等提供計画「自家培養真皮線維芽細胞移植術」を厚生労働省に届出し受理された(計画番号:PB3250067)。

人間の皮膚の表皮の下層である真皮層を構成している「真皮線維芽細胞」は、コラーゲン、エラスチン、ヒアロルン酸の肌の三大要素を産生する一方、コラーゲン繊維の代謝を促進させる非常に重要な機能を担っていますが、加齢と共に激減するため、これらの三大要素の産生や代謝が滞る結果、しわやたるみなど肌の劣化が生じます。

このため、患者様の耳の後ろから皮膚片を採取し、線維芽細胞を抽出して増殖させ、顔や首に移植することでコラーゲン等の産生能が回復し、失われた肌のハリや弾力が蘇生するというメカニズムを利用した「真皮線維芽細胞移植」という治療が約20年前から日本でも普及しています。

同院は、幹細胞治療を中心とする再生医療総合クリニックとして、糖尿病や変形性関節症、EDなど多様な疾患に対する合計10件の第二種再生医療等提供計画を届け出しており、肌の再生医療としては、幹細胞を用いた治療と、前記の真皮線維芽細胞の移植治療の両方を提供しています。

過去4年間にわたって幹細胞と線維芽細胞の両方の移植治療の臨床実績を蓄積する過程で、この2つの細胞には高い親和性があり、線維芽細胞は幹細胞と共存することでコラーゲン産生能が顕著に高まること、幹細胞自体が線維芽細胞と同等以上にコラーゲンの産生やコラーゲン繊維を形成するという研究報告に触れる機会がありました。

また、幹細胞は線維芽細胞と異なり、皮下組織内の脂肪細胞や表皮細胞など多様な細胞に分化できる特殊な能力(「分化能」)を備えている上に、VEGF(血管内皮細胞増殖因子)など数百種類もの成長因子を豊富に分泌することで、線維芽細胞では不可能な血流改善や炎症抑制などの複合的な作用も期待できます。

このため、同院では、この2つの細胞の肌への同時移植により最大限の相乗効果が期待できると判断し、今般、「W移植治療」を開発しました。

この治療は、特に、真皮線維芽細胞の減少によるハリや弾力の低下のみならず、加齢に伴う皮下組織内の脂肪の萎縮や減少による深いほうれい線や、真皮層の脆弱化や血流の悪化による目の下のクマが目立つ中高年以上の患者様に最適なアプローチと位置付けています。

また、同院では、中高年世代の患者様に対して、幹細胞の点滴治療と肌や頭皮への局所注射治療を併用することで全身トータルなエイジングケアを図る「Value Plan」という治療メニューを推奨しており好評を博しています。

ところで、現在の日本の線維芽細胞治療業界は、年間10〜20万円もの高額な細胞保管料や、培養後の細胞を凍結状態で提供しないため患者様の治療スケジュールの変更に対応不可能であるなど、不合理な問題点が多数存在しているのが実情です。

このため、同院は、今般のあらたな治療法の提案と同時に、業界特有のこれらの構造的問題点を全て改善し、以下の刷新を図ります。

1)細胞保管料の撤廃(無償化)

2)移植時の細胞の提供形態(凍結又は非凍結)を臨機応変に選択可能

3)培養に必要な採血量の大幅削減(従来の約25%程度)

4)細胞のロス率が高い水光注射などの導入機器の不使用

以上の刷新により、肌の再生医療を希望される患者様にとって、治療の利便性と費用対効果の大幅な向上が実現します。

