魚介たっぷりの浜焼きセットや天ぷらが楽しめる！淡路島タコステ「浜焼き」

淡路島タコステ「浜焼き」

期間 :2025年6月1日(日)から

利用時間:10時〜17時 ※最終受付は15時迄

プラン :浜焼きセット1人前3,300円(税込)

鱧の天ぷら・ご飯・味噌汁セット+700円(税込)

予約方法 :淡路島タコステに電話 0799-64-7551

※事前電話予約は前日17時まで受付

※2名様以上からの予約

淡路島タコステは、2025年6月1日(日)より浜焼きの提供を開始しました。

活アワビ、サザエ、ホタテ、エビ、イカが入った浜焼きセットと淡路島の鱧の天ぷらとご飯、みそ汁のセットを用意。

鮮度抜群の刺身でも食べられるアワビを生きたまま網の上で焼くのが最大の醍醐味。

ぷりぷりの肉厚を贅沢に味わうことができます。

素材本来の味を楽しめるよう、調味料は海鮮醤油と塩、ポン酢を用意。

参加者らは機材の準備や片付け不要で浜焼きを楽しむことができます。

また、持ち込みも自由(お一人90分2,000円、小学生以下は1,000円)で

この施設には魚屋を併設しており、地元の新鮮な活魚をその場で浜焼きとして味わうこともできます。

浜焼きポスター

持ち込みも歓迎

タコステからの景色

