£²£°£°£°Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¢ªÊ·°Ïµ¤·ãÊÑ¡ª£³£·ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£¡Ä¥á¥¥·¥³¤Ç½Ð»º¡¢¸µ¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼
¡¡£²£°£°£°Ç¯Âå¤Ë¡È¥»¥ì¥Ö¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿£³£·ºÐ¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥ê¥¨¡Ê£³£·¡Ë¡£¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ð£Á£Ó£Ã£Á£Ì¡¡£Í£Á£Ò£É£Å¡¡£Ä£Å£Ó£Í£Á£Ò£Á£É£Ó¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡ÖÃå¾æ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ï»ä¤ß¤¿¤¤¤ËÂÀ¤â¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏºÇ¹â¤¹¤®¤ëÃå¾æ¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥¨¤Ï£²£°£°£°Ç¯Âå¤Ë¡È¥»¥ì¥Ö¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Î²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö£Ö£é£Ö£é¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤¿¡££±£±Ç¯¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ëÈþ½ÑÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£¶áÇ¯¤Ï´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë¥á¥¥·¥³¤ÇÂè£±»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿Åö½é¤ÏÇÉ¼ê¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Èþ½÷¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£