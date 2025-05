zill DESIGNは、「魔法のクラウン」というガスコンロ整流板を発売します。

zill DESIGN「魔法のクラウン」

zill DESIGNは、今回、「魔法のクラウン」というガスコンロ整流板を発売。

調理での室内温度上昇を抑制し調理時間の短縮に効果が期待でき省エネ、光熱費の軽減に役立ちます。

また、6/18より東京ビッグサイトで行われる「インテリアライフスタイル展TOKYO」にE4-J003ブースにて「魔法のクラウン」の実物を手にもってためせます。

この展示会では昨年、発表したフォールディングチェアのモノトーンモデルも新作として展示するとともに今回、新たに新作として先の「魔法のクラウン」も実際に手にとって確認できます。

創造のかずだけ使い方があるクラウンです。

コンロの放熱整流板・屋外での防風ブレード・缶クーラー・ランプシェードなど使い方はさまざま。

また、新たに「魔法のカードケース」のプロトモデルを展示します。

革製品ですのでその筋の方々には是非現物を見ていただき量産化へ目指し製作していただける協業メーカーさんのからのお声かけに期待しています。

計3機種の展示を行います。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コンロの熱気をブロック!zill DESIGN「魔法のクラウン」 appeared first on Dtimes.