TakaTrade

TakaTradeは、2025年5月26日付で農林水産大臣ならびに経済産業大臣より商品先物取引法における商品先物取引業者として許可された。

また、同日付で日本商品先物取引協会(CFAJ)へ加入しました。

これを受けて、2025年5月30日開催の同社取締役会においてかねてから開発を進めておりました取引プラットフォームのサービス開始を決議しましたので、発表しました。

1. 商品先物取引業の許可と日本商品先物取引協会*への加入の目的

同社グループは、主に金融・経済に関する特色をもつSNS「PostPrime」を運営していますが、金融・経済に派生するサービスを新たに展開すべく2024年10月にTakaTrade株式会社を設立し、商品CFD取引を中心とした取引プラットフォームの開発に取り組むとともに、関係当局との協議を進めてまいりました。

今回、商品CFD取引の提供を開始するに当たり、商品先物取引業の許可申請を行い、許可されました。

また、商品CFD取引を適正に提供できる体制を整備するべく、日本商品先物取引協会に加入しました。

*日本商品先物取引協会(CFAJ)について

日本商品先物取引協会(CFAJ)は、商品先物取引法(第245条)の規定により農林水産大臣並びに経済産業大臣の許可を受けた法人であり、会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の行う商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑にならしめ、委託者等の保護を図ることを目的としています。

2. 取引プラットフォームを提供する子会社の概要

商号 :TakaTrade株式会社

所在地 :東京都港区虎ノ門一丁目10番5号

代表者 :代表取締役 高橋ダニエル圭

資本金 :250百万円

出資比率:同社100%出資

決算期 :毎年5月

事業内容:取引プラットフォームの調査及び運営

3. 日程

TakaTrade株式会社取締役会決議日:2025年5月30日

サービス開始日 :2025年6月以後(予定)

