スクールを体感できる！デザイン経営スクール「中小企業経営者・デザイナー向けの プレセミナー」

『デザイン経営スクール』が、第6期の開講を決定しました。

デザイン経営スクール「中小企業経営者・デザイナー向けの プレセミナー」

『デザイン経営スクール』が、第6期の開講を決定!

受講生の募集開始は2025年6月を予定。

詳細は公社ホームページにて順次公開します。

募集にあたり、このスクールを体感できる無料のプレセミナーを2回、リアル会場とオンライン(Zoom)を併用したハイブリッド方式で実施します。

【デザイン経営スクールについて】

このスクールは、特許庁が策定した『中小企業のためのデザイン経営ハンドブック2』の考え方をベースに構成されています。

10回のプログラムを通じて下記3つの視点から、自社の“これから”を描きます。

企業とデザイナーがチームを組み、実際のアイデアを形にしていくところまでを目指します。

単なる学びにとどまらない、実践型のプログラムです。

・自社らしさを見つめ直す

・顧客や社会のニーズを捉える

・共に挑戦できる仲間をつくる

これまでに中小企業・デザイナーあわせて100社が修了。

前年度の修了生アンケートでは、70%が『大変満足』と回答するなど、高い評価をいただいています。

スクールの様子1:中小企業とデザイナーがチームを組み、自社の強みについて深掘り

スクールの様子2:自社の強みを活かしたアイデアを発散

スクールの様子3:コンセプトは「スパーリング」。

各回の講師やインストラクターとともに意見をぶつけ合う

これまでのスクール修了生の中には、受講中に組んだチームで事業化に取り組んでいるケースもあり、修了後も共創が続いています。

【プレセミナーについて】

事業者向け(プレセミナー1)では、玩具業界で“∞プチプチ”を大ヒットさせた発想のプロ・高橋晋平氏と、自社ブランド「KINJO JAPAN」で世界展開に挑む錦城護謨・太田泰造氏が登壇。

「強みはあるが、商品開発に活かしきれていない」──そんな悩みを抱える企業に向けて、クリエイティブな発想との出会いを通じて、ビジネスをアップデートするヒントをお届けします。

デザイナー向け(プレセミナー2)では、地域発の商品開発に1000社以上関わってきた金谷勉氏と、クラフトビール事業も手がけるブランディングデザイナー・清水啓介氏が登場。

AI時代に求められる“つくる”を超えた企ての力、巻き込みの力を、対話を通じて深めていきます。

いずれの回も、講師による講演と、会場限定のトークセッションを組み合わせたリアル×オンラインのハイブリッド開催です。

スクールの内容を事前に体験できる、貴重な機会となっています。

【プレセミナー1開催概要】

テーマ : 自社の強み×発想力 アイデアの力でビジネスをアップデート!

日時 : 2025年6月12日(木)13:00〜16:00(予定)

受講料 : 無料

場所 : リアル会場とオンライン(Zoom)を併用したハイブリッド方式で実施

※先着順・要事前申込み。

事前にお申込みいただいた方のみ、

後日アーカイブ配信を視聴いただけます。

リアル会場…東京ミッドタウン・デザインハブ

インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター

(東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F)

募集人数: 会場での視聴30名まで(先着順、要事前申込み)

※オンラインによるライブ配信あり(要事前申込み)。

申込み締切 2025年6月11日(水)12:00まで

<プレセミナー1登壇者>

高橋 晋平 氏 おもちゃクリエーター、事業アイデア創出ファシリテーター

太田 泰造 氏 錦城護謨株式会社 代表取締役社長

清水 覚 氏 オクノテ代表/ビジネスデザイナー、デザイン経営スクール総合監修

〈ゲスト・モデレーター〉

●高橋 晋平 氏

おもちゃクリエーター、事業アイデア創出ファシリテーター

2004年に株式会社バンダイ入社。

発売初年度に国内外累計335万個を販売した「∞(むげん)プチプチ」をはじめ、玩具・ゲームの企画開発を担当。

2014年に株式会社ウサギを設立し、製品や働き方、社会改題解決などを「遊び化」し、各種企業と事業の共同開発を手掛ける。

●太田 泰造 氏

錦城護謨株式会社 代表取締役社長

家電製品のゴム部品製造で国内トップレベルのシェアを誇り、1936年の創業以来、自動車、スポーツ用品、医療機器など多様な分野で技術を展開。

万博関連の地盤改良工事にも携わる土木事業や、視覚障害者用誘導マット「歩導くんガイドウェイ」の福祉事業、割れないグラスで話題のKINJO JAPANでの世界展開にも挑戦している。

●清水 覚 氏

オクノテ代表/ビジネスデザイナー

デザイン経営スクール総合監修

広告代理店、インターネットメディアを経て、現在はコンサルティング会社に在籍。

2019年から複業活動として、企画とデザインを提供する個人事業「オクノテ」を開業。

様々な業態の企業とタックを組み、新商品・サービスの開発に取り組む。

2025年度よりデザイン経営スクールの総合監修を務める。

【プレセミナー2開催概要】

テーマ : デザイナーとして次のステージへ!

AIの時代に生き残るデザイナーのあり方とは

日時 : 2025年7月1日(火)13:00〜15:40(予定)

受講料 : 無料

場所 : リアル会場とオンライン(Zoom)を併用したハイブリッド方式で実施

※先着順・要事前申込み。

事前にお申込みいただいた方のみ、

後日アーカイブ配信を視聴いただけます。

リアル会場…東京ミッドタウン・デザインハブ

インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター

(東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F)

募集人数: 会場での視聴30名まで(先着順、要事前申込み)

※オンラインによるライブ配信あり(要事前申込み)。

申込み締切 2025年6月30日(月)12:00まで

<プレセミナー2登壇者>

金谷 勉 氏 有限会社セメントプロデュースデザイン代表取締役社長/クリエイティブディレクター

清水 啓介 氏 株式会社レベルフォーデザイン代表取締役、高津川リバービア株式会社 取締役

杉谷 昌彦 氏 ミテモ株式会社 シニアディレクター デザイン経営領域、立命館大学 デザイン科学研究センター 客員研究員、デザイン経営スクール 共同監修

〈ゲスト・モデレーター〉

●金谷 勉 氏

有限会社セメントプロデュースデザイン代表取締役社長/クリエイティブディレクター

大阪・京都・東京を拠点に、グラフィックデザインや商品開発を手がけ、直営店「コトモノミチ」などで販路支援まで進めている。

2011年より全国の町工場や職人と協業し、1000社以上の製造業者と連携、各地の自治体・金融機関で商品開発講座を行い、年間200日は地方を巡る。

●清水 啓介 氏

株式会社レベルフォーデザイン代表取締役

高津川リバービア株式会社 取締役

デザイン会社勤務後、フリーランスを経て1998年株式会社レベルフォーデザインを設立。

中小企業と地方自治体をメインにブランディングデザインのサービスを展開。

地方創生に関わる中、島根県益田市にクラフトビール醸造所を設立し、地域の雇用創出と魅力発信による賑わいづくりにも力を入れている。

第3期デザイン経営スクール修了デザイナー。

アイデアからビジネスを生み出すビジネスデザイナーへとステップアップしたいデザイナー・クリエイターの皆さまのご参加をお待ちしています。

●杉谷 昌彦 氏

ミテモ株式会社 シニアディレクター デザイン経営領域

立命館大学 デザイン科学研究センター 客員研究員

デザイン経営スクール 共同監修

前職精密機器メーカーにてデザイン思考を活用した商品開発やマーケティング、事業開発に従事。

デザイン経営を推進する特許庁をはじめ、札幌、東京、名古屋、大阪、和歌山など

官公庁や自治体のデザイン経営施策においてプロデュース、ディレクション、登壇・講師を行う。

【詳細・お申込み】

プレセミナーは2部形式で、1部は講演、2部では会場限定でトークセッションを行います。

各詳細、お申込みは下記ページを確認してください。

