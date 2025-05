久米捺美選手の加入など新体制で始動！LEO NINERS

マッシヴドライヴが運営する「LEO NINERS」は、チーム発足後7年目を迎え2025シーズンが開始するにあたり選手の発表をしました。

LEO NINERS

2025年5月、女子3×3プロバスケットボールチーム「LEO NINERS(レオ・ナイナーズ)」がいよいよ新シーズンのスタートを切りました。

九州発・九州唯一の女子3×3プロチームとして2019年に発足したLEO NINERSは、2025年で7シーズン目を迎えました。

本年度は、長年チームを支えた北川 鈴菜選手の復帰、さらにWリーグで活躍した久米捺美選手の加入など、注目の布陣で新たな戦いに挑みます。

■チーム紹介

・チーム名:LEO NINERS(レオ・ナイナーズ)

・創設 :2019年

・本拠地 :佐賀県唐津市

「LEO BLACKS SAGA」の妹分として、九州初の3×3女子プロチームとして九州を代表するチームとなるべく、九州の「九」=「9」をとった「NINERS」と名付けました。

イメージカラーは自然豊かな九州の「緑」を採用しています。

地域に根差したチーム運営を続けながら、皆様から応援いただける元気なチームを目指しています。

■2025年シーズン注目ポイント

・北川 鈴菜選手の復帰

LEO NINERS U18から長くLEO NINERSに在籍し、数々の激戦を支えてきたエースの北川 鈴菜選手が今シーズン復帰。

ケガを乗り越えた彼女のコートでの雄姿が、再びファンの前に。

・Wリーグ経験者・久米 捺美選手が新加入

日本の女子バスケットボールの最高峰「Wリーグ」での実績を持つ久米選手が今季より加入。

プレースタイルと経験が若手の刺激となり、チームの飛躍を後押し。

・若手とベテランの融合

経験豊富な選手と、スピードや可能性に満ちた若手選手が融合。

「走れる・戦える・魅せられる」3×3の魅力を最大限に発揮するラインナップ。

■選手紹介

・#15 北川 鈴菜(キタガワ レナ)【キャプテン】

佐賀県出身、171cm、2002年1月9日生まれ

・#10 久米 捺美(クメ ナツミ)

北海道出身、178cm、1997年8月6日生まれ

・#11 重信 幸海(シゲノブ ユキミ)

佐賀県出身、167cm、2000年11月8日生まれ

・#09 松下 和花(マツシタ ノドカ)

長崎県出身、163cm、2004年6月2日生まれ

・#11 岡 綺音(オカ アヤネ)

福岡県出身、162cm、2006年5月27日生まれ

・#29 堀江 和佳子(ホリエ ワカコ)

広島県出身、152cm、2007年1月4日生まれ

