会社員44.8％が「日々の生活費が確実に苦しくなっている」と回答！RSG／NEXER「物価高騰と転職」に関するアンケート

RSGは、NEXERと共同で「物価高騰と転職」に関するアンケートを実施し、結果をサイト内にて公開しました。

調査手法 :インターネットでのアンケート

調査期間 :2025年4月22日 〜 5月8日

調査対象者:事前調査で「現在会社に勤めている」と回答した全国の男女

有効回答 :500サンプル

RSGは、株式会社NEXERと共同で「物価高騰と転職」に関するアンケートを実施し、結果をサイト内にて公開。

■物価高騰が転職を考えるきっかけになったことはある?

日々の生活に直結する、物価の高騰。

食料品や光熱費、家賃などあらゆる支出が増える中で、「今の収入では厳しい」と感じる人も増えてきています。

そうした背景から、転職を視野に入れる人も少なくありません。

そこで今回は株式会社RSGと共同で、事前調査で「現在会社に勤めている」と回答した全国の男女500名を対象に、「物価高騰と転職」についてのアンケートをおこないました。

<質問内容>

質問1:現在の物価高騰に関してどう感じていますか?もっとも感じていることをひとつだけ選んでください。

質問2:その理由を教えてください。

質問3:物価高騰によってもっとも負担を感じている支出を教えてください。

質問4:物価高騰を理由に転職を考えたことはありますか?

質問5:物価高騰を理由に転職を考えた具体的なきっかけを教えてください。

質問6:物価高騰の影響で給与アップのために具体的な行動をしましたか?

質問7:どのような行動をしましたか?

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■44.8%が「日々の生活費が確実に苦しくなっている」

まずは現在の物価高騰に関して、もっとも感じていることをひとつだけ選んでもらいました。

物価高に関してどう感じているか

44.8%と半数近くの方が、「日々の生活費が確実に苦しくなっている」と回答しています。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

◆「日々の生活費が確実に苦しくなっている」回答理由

・物が買いにくくなった。

値段を気にしてしまう。

(20代・女性)

・食料が高いので、ご飯を我慢したり、趣味に当てるお金が少ないのでストレス発散がしにくい。

(20代・女性)

・給料が上がる訳では無いけど食費を含め高くなっている。

(20代・女性)

・田舎なので車が必須なのだがガソリンの価格が高すぎて困っている。

(30代・男性)

・給料は上がらないのに物価だけ上がるから。

(30代・女性)

・何を買うにも高くて、特に食費が苦しいなぁと感じています。

二人暮らしなのでまだマシですが確実に苦しくなっています。

(30代・女性)

◆「食費や光熱費など、特定の支出がかなり増えたと感じる」回答理由

・光熱費が数年前に比べて上がっているから。

(20代・女性)

・スーパーで買い物したら明らかに以前より支払う額が多い。

(30代・男性)

・食材が高い。

お惣菜をかった方が安く感じることが増えた。

(30代・女性)

・買い物に行って高くて諦めるものが多くなった。

(30代・女性)

・数年前と比べると明らかに値段が上がってるから。

特にお米。

(40代・男性)

◆「少しは感じるが、まだ何とかやりくりできている」回答理由

・収入も増えているが、それよりも物価の高騰が抑えられていないから。

(20代・女性)

・野菜やその他の日用品が以前より値上がりしてると感じる。

(20代・女性)

・基本的に旦那の給料でやりくりしているので足りなくなったら私の給料で補填する。

(30代・女性)

■物価高騰によってもっとも負担を感じている支出、66.4%が「食費」と回答

また、物価高騰によってもっとも負担を感じている支出を聞いてみました。

物価高騰によってもっとも負担を感じている支出

66.4%と7割近くの方が「食費」と回答しています。

■16.2%が物価高騰を理由に転職を考えたことが「ある」

続いて、物価高騰を理由に転職を考えたことはあるか聞いてみました。

物価高騰を理由に転職を考えたことはあるか

16.2%の方が、物価高騰を理由に転職を考えたことが「ある」と回答しています。

物価高騰を理由に転職を考えた具体的なきっかけを聞いてみたので、一部を紹介します。

◆物価高騰を理由に転職を考えた具体的なきっかけは?

・したいことに割けるお金が減ったから。

(20代・女性)

・給料を上げたいから。

(20代・女性)

・家計を支えてはいるが、それでも自分の支援でもギリギリだから収入を上げなければと思った。

(30代・女性)

・貯金ができなくなったから(30代・男性)

・物価が上がるということは、収入も増やさないと貯金や毎月のやりくりに不安が出てきてしまうので、転職や隙間時間でできる在宅ワークを探しています。

(30代・女性)

物価高騰により、収入と支出のバランスが崩れ「貯金ができない」「やりくりが不安」などの声が多く見られました。

給料が上がらない現状に危機感を持ち、転職や副業を考える人が増えています。

■15.2%が物価高騰の影響で給与アップのために「具体的な行動をした」

最後に、物価高騰の影響で給与アップのために具体的な行動をしたか聞いてみました。

物価高騰の影響で給与アップのために具体的な行動をしたか?

15.2%の方が、物価高騰の影響で給与アップのために「具体的な行動をした」と回答しています。

どのような行動をしたのか聞いてみたので、一部を紹介します。

◆物価高騰の影響で給与アップのためにどのような行動をした?

・給与交渉。

(20代・女性)

・転職活動、働き方を考えて、資格をとる。

(30代・女性)

・資格取得。

(30代・男性)

・上司に給料が上がらないか働きかける。

(30代・女性)

・収入を少しでも増やすために、ネットで求人情報を調べまくりました。

今は家にいる時間はほとんどアンケートモニター等の在宅ワークを積極的にしています。

(30代・女性)

・上司に給与が低すぎること、今後どうするべきなのかということを具体的に面談で伝えたところ、昇給、昇進した。

(30代・女性)

給与アップのために行動した内容としては、上司との給与交渉や面談、転職活動、資格取得、在宅ワークの開始など、積極的に収入を増やす工夫をしている人が多く見られました。

■まとめ

今回は「物価高騰と転職」に関する調査結果を紹介しました。

会社員の44.8%の方が「日々の生活費が確実に苦しくなっている」と回答しており、16.2%の方が物価高騰が転職を考えるきっかけになったようです。

生活費の圧迫から転職を考える人が増える中、自分に合った職場や収入アップの道を見つけるためには、転職エージェントに相談するのも有効です。

希望条件に沿った求人の紹介や、キャリアの方向性についても専門的なアドバイスが受けられます。

引用元「株式会社RSGと株式会社NEXERによる調査」

RSG( https://rsg-c.jp/ ) RSG転職ナビ( https://rsg-tenshokunavi.jp/ )

