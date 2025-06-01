¡Ö¤É¤³¤Î¥³¥á¤À¤í¤¦¤¬¡¡¥¬¥¿¥¬¥¿¸À¤ï¤º¤Ë¡×68ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ê¿À®ÊÆÁûÆ°°ú¤¹ç¤¤¤ËÁÊ¤¨
¥¿¥ì¥ó¥Èºù¶âÂ¤¡Ê68¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÊÆÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºù¤Ï¡Öº£¤«¤é30Ç¯Á°¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥á¤¬Ìµ¤¯¤ÆÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¿À®5Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡¢Îä²Æ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÊÆÉÔÂ¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¿¥¤¤Î¥³¥á¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¡¤Ã¤Æ¤«¥¿¥¤¤Î¥³¥á¤Ê¤é¤¢¤ëÌõ¡¡¤½¤·¤¿¤é¤Í¡¡¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¿©¤¨¤ë¤«¡¼¡©¤È¤«¡¡¥¤¥ä¡¡¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ë¤·¤¿¤é¿©¤¨¤¿¤È¤«¡¡¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡©¤È¤«¡¡¤½¤ó¤Ê»ö¤è¤êÆüËÜ¤Î¥³¥á¿©¤ï¤»¤í¡ª¤Ã¤ÆÁû¤°Ìõ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤·¤Æ¡×¡£
Åö»þ¤ÎÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡©»ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤ì¤¬¡¦¡¦¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¼¡ªÁ´Á³¿©¤Ù¤ì¤ë¤·¤ª¤¤¤·¤¤¡¼¡ªÀ¤´Ö¤Ï²¿¤òÁû¤¤¤Ç¤ë¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤òº£¡¡»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Í¢ÆþÊÆ¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸ÅÊÆ¤À¤í¤¦¤¬¸Å¸ÅÊÆ¤À¤í¤¦¤¬¤É¤³¤Î¥³¥á¤À¤í¤¦¤¬¡¡¥¬¥¿¥¬¥¿¸À¤ï¤º¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¡¤Í¡©»ä¤Ï¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£