参加記念Tシャツデザインは サカナクションとコラボ！北海道マラソン

北海道マラソン

北海道マラソンは2022年から、北海道出身のメンバーを中心に構成された人気アーティスト「サカナクション」の楽曲を大会公式テーマソングとして採用!

北海道マラソン2024の開催後に行った参加者アンケートでは、「ランニング中によく聴くアーティスト」の1位にサカナクションが選ばれ、ランナー間では「北海道マラソン=サカナクション」のイメージが定着しつつあります。

4曲目となる2025年のテーマソングは「アイデンティティ」。

北海道マラソン2025(8月31日開催)の参加記念Tシャツは、この名曲の世界観を反映したコラボレーションデザインに決まりました。

記念Tシャツは、大会前々日と前日に札幌市の大通公園8丁目で行う参加者受付でランナーに配布します。

今回のコラボレーションデザインは、音楽とスポーツの融合を表現した新たな試みで、国内マラソン大会でも類を見ない企画です。

【デザイン詳細】

<前面>テーマソング「アイデンティティ」をモチーフにしたデザイン

前面デザイン

テーマソング「アイデンティティ」がモチーフ

<背面>コースになっている通り名などをエンドロール風に展開。

一番下にはサカナクションのロゴとテーマソングを入れて、コラボレーションを意識した仕上がりになっています。

背面デザイン

コースになっている通り名などをエンドロール風に展開

【参考】

過去のサカナクションテーマソング:2024年「新宝島」 2023年「Aoi」 2022年「多分、風。

」

