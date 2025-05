和歌山労働局は、2025年6月21日(土)にオンライン合同企業説明会「オンラインわかやま就職フェア」を開催します。

オンラインわかやま就職フェア

■開催概要

日時 : 2025年6月21日(土)10:00〜17:30(受付:9:30〜)

会場 : Zoomにて開催

参加企業数: 25社

参加費 : 無料

対象者 : 大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の学生

また既卒3年以内の方および一般求職者(35歳未満)

主催 : 和歌山労働局、和歌山県、和歌山市

受託運営 : 株式会社キャリア・ブレスユー

「若年者地域連携事業推進センター」

和歌山労働局は、2025年6月21日(土)にオンライン合同企業説明会「オンラインわかやま就職フェア」を開催します。

<内容>

(1)オンライン合同企業説明会

○新しいスタイルの就職活動を体験

・タイムテーブルに沿って、各企業から15分間の綿密な説明を実施します。

この方式により、参加者は効率的に多くの企業情報を収集することができます。

入退室は自由です。

聞きたい企業説明の時間だけの参加もOK。

・企業説明の後は、質問タイムを設けています。

参加者はチャットを通じて企業担当者と直接交流し、気になる所を質問できます。

(2)充実の企業ラインナップ

○多彩な25社が集結!

和歌山県内のさまざまな業界から、製造業、医療福祉、建設、金融、小売、IT、公務まで、多彩な25社が一堂に会します。

普段なかなか接点が持てない地元の企業や、テレビや新聞にはあまり登場しない地域密着の企業も多数参加。

「こんな会社があったんだ!」と新しい発見がきっとあります。

オンラインだからこそ気軽に参加でき、自分の興味やこれからのキャリアにぴったりの企業をじっくり探せる絶好のチャンスです。

和歌山の未来を担う企業のリアルな声を直接聞いてみませんか?

(3)参加特典&方法

○自宅から気軽に

・参加費は無料。

自宅からスマホ一台で参加可能です。

交通費や時間の節約ができるだけでなく、リラックスした環境でじっくりと企業情報を収集できます。

・参加者全員には「内定を勝ち取るためのエントリーシートの実例集」がプレゼントされます。

これからの就職活動に役立つノウハウが詰まった特典です。

(4)イベント進行

○当日の司会

・イベントの進行役は、和歌山県住みます芸人の「わんだーらんど」が務めます。

当日は気軽でフランクな雰囲気で、参加者はオンラインながらも和やかで楽しい時間を過ごすことができます。

・「わんだーらんど」の楽しいトークにより、イベントはただの企業説明会ではなく、参加者が積極的に交流しやすいフレンドリーな空間へと変わります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和歌山の優良企業25社が集結!オンラインわかやま就職フェア appeared first on Dtimes.