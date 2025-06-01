¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤äBGM¤òÅëºÜ¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥¹ 30th ANNIVERSARY EDITION¡Ù

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇÊÑ¿È¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤ÎºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥¹ 30th ANNIVERSARY EDITION¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯5·î30Æü(¶â)¤Ë³«»Ï¡ª

 

¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥¹ 30th ANNIVERSARY EDITION¡Ù

 

 

¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§14,300±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)

¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥¹¡¼¥Ä¥Ñ¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¹¡Ä1

¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ö¥ì¥¹¡Ä1

¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ä1

¥Ù¥ë¥È¡Ä2

¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¥¹¡¼¥Ä¥Ñ¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¹¡ÄWÌó110mm¡ßHÌó65mm¡ßDÌó45mm

¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ö¥ì¥¹¡ÄWÌó110mm¡ßHÌó65mm¡ßDÌó45mm

¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÄWÌó50mm¡ßHÌó30mm¡ßDÌó30mm

¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡§¥¹¡¼¥Ä¥Ñ¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¹¡ÄABS¡¦PC

¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ö¥ì¥¹¡ÄABS¡¦PC

¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÄABS¡¦PC¡¦PET¡¦PP

¥Ù¥ë¥È¡ÄTPU

¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§15ºÍ°Ê¾å

¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¹ñ

¡¦ÅÅÃÓ¡¡¡¡¡¡¡§LR44¡ß3 ¢¨¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅÃÓ¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÍÑ¤Ç¤¹

¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯5·î30Æü(¶â)16»þ¡Á2025Ç¯8·î17Æü(Æü)23»þÍ½Äê

¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2025Ç¯12·îÍ½Äê

¡¦ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¡¢Â¾

¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§¥Ð¥ó¥À¥¤

 

¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇÊÑ¿È¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤ÎºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥¹ 30th ANNIVERSARY EDITION¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯5·î30Æü(¶â)¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹

2025Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬ÊÑ¿È¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥¹¡×¤ò¡¢DXÈÇ¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê»ÅÍÍ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿30¼þÇ¯µ­Ç°¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤¹¡£

º¸ÏÓ¤ËÁõÃå¤¹¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥Ñ¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¹¡×¤È¡¢±¦ÏÓ¤ËÁõÃå¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ö¥ì¥¹¡×¤ò¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£

DXÈÇ¤ÈÈæ¤ÙÌó110¡ó¤Î¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê·àÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³°´Ñ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¹¡¼¥Ä¥Ñ¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¹¤Î¶â¿§ÉôÊ¬¤ä¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ö¥ì¥¹¤Î¶ä¿§ÉôÊ¬¤Ë¤Ï°ìÉô¥á¥Ã¥­¤ò»Ü¤·¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¤ò±é½Ð¡£

¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ö¥ì¥¹¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÀßÄê¤É¤ª¤êÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤ÎÏÓ¤ÎÆ°¤­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°¡£

¶»¤ÎÁ°¤ÇÏÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾ÏÓ¤Î¥Ö¥ì¥¹¤¬µ¯Æ°¤·¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅ¸³«¡¢ÊÑ¿È²»¤È¶¦¤Ë¥Õ¥ë¥«¥é¡¼LED¤¬È¯¸÷¤·¤Þ¤¹¡£

¥¹¡¼¥Ä¥Ñ¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¹¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¸÷¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÆâ¤Ç³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨Á°Êý¤ËÈ¿¼Í¤µ¤ì¤ëÆÃÄ§Åª¤Êµ¡¹½¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÊÑ¿È²»¤ÏÄÌ¾ï¤Î¤â¤Î¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊÑ¿È²»¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¹¡¼¥Ä¥Ñ¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¹¤Ë¤Ï¸ú²Ì²»¥Ü¥¿¥ó¤ÈBGM¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¡£

¸ú²Ì²»¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à½Ð¸½²»¡×¡ÖÄ¶ÎÏ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¹¶·â²»¡×Åù¡¢¤Ê¤ê¤­¤êÍ·¤Ó¤òºÌ¤ë·àÃæ¤Î¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿BGM¤â¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ì¡ª¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼(TV¥µ¥¤¥º)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥¹ 30th ANNIVERSARY EDITION(¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸)

¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥¹ 30th ANNIVERSARY EDITION(»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸)

 

(C)Åì±Ç

¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤äBGM¤òÅëºÜ¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥¹ 30th ANNIVERSARY EDITION¡Ù appeared first on Dtimes.