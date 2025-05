¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤äBGM¤òÅëºÜ¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ì¥¹ 30th ANNIVERSARY EDITION¡Ù

「プレミアムバンダイ」では、『超力戦隊オーレンジャー』より、モーションセンサーで変身シークエンスの再現が可能となった『パワーブレス 30th ANNIVERSARY EDITION』の予約受付を2025年5月30日(金)に開始!

プレミアムバンダイ『パワーブレス 30th ANNIVERSARY EDITION』

・価格 :14,300円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:スーツパックブレス…1

エネルギーブレス…1

ストレージクリスタル…1

ベルト…2

・商品サイズ:スーツパックブレス…W約110mm×H約65mm×D約45mm

エネルギーブレス…W約110mm×H約65mm×D約45mm

ストレージクリスタル…W約50mm×H約30mm×D約30mm

・商品素材 :スーツパックブレス…ABS・PC

エネルギーブレス…ABS・PC

ストレージクリスタル…ABS・PC・PET・PP

ベルト…TPU

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・電池 :LR44×3 ※セットされている電池はテスト用です

・予約期間 :2025年5月30日(金)16時〜2025年8月17日(日)23時予定

・商品お届け:2025年12月予定

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、『超力戦隊オーレンジャー』より、モーションセンサーで変身シークエンスの再現が可能となった『パワーブレス 30th ANNIVERSARY EDITION』の予約受付を2025年5月30日(金)に開始しました。

■商品特長

2025年3月に放送30周年を迎えた『超力戦隊オーレンジャー』より、オーレンジャーが変身に使用する「パワーブレス」を、DX版から様々な仕様を追加した30周年記念商品として商品化します。

左腕に装着する「スーツパックブレス」と、右腕に装着する「エネルギーブレス」をセット内容として収録。

DX版と比べ約110%のサイズアップとなっており、より劇中をイメージした外観仕様となっています。

スーツパックブレスの金色部分や、エネルギーブレスの銀色部分には一部メッキを施し、高級感のある外観を演出。

エネルギーブレスの一部である「ストレージクリスタル」は、劇中の設定どおり着脱可能な仕様となっています。

モーションセンサーを搭載したことで、変身ポーズの腕の動きに合わせて効果音が発動。

胸の前で腕をクロスすることで両腕のブレスが起動しそれぞれに展開、変身音と共にフルカラーLEDが発光します。

スーツパックブレスから放たれた光が、ストレージクリスタル内で角度を変え前方に反射される特徴的な機構も変わらず搭載しています。

変身音は通常のもののほかに、最終決戦での特別な変身音も収録しています。

スーツパックブレスには効果音ボタンとBGMボタンを搭載。

効果音ボタンでは、「レンジャーアイテム出現音」「超力ダイナマイトアタック攻撃音」等、なりきり遊びを彩る劇中の効果音が発動します。

またBGMも主題歌である「オーレ!オーレンジャー(TVサイズ)」をはじめとした印象的な3曲を収録しています。

パワーブレス 30th ANNIVERSARY EDITION(商品イメージ)

パワーブレス 30th ANNIVERSARY EDITION(使用イメージ)

(C)東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post モーションセンサーやBGMを搭載!プレミアムバンダイ『パワーブレス 30th ANNIVERSARY EDITION』 appeared first on Dtimes.