先着100名にオリジナルTシャツプレゼント！オノフ「2025 ONOFF GOODS SUMMER CAMPAIGN」

「オノフ」は、2025年6月1日から7月31日まで、「2025 ONOFF GOODS SUMMER CAMPAIGN」を実施します。

キャンペーン期間中にCLUB ONOFF ONLINE SHOPおよびオノフ公式ショップ楽天市場店にてONOFFのゴルフ用品・ウェアを税込33,000円以上購入されたお客様先着100名様に、CLUB ONOFFオリジナルTシャツをプレゼントします。

■キャンペーン概要

タイトル:2025 ONOFF GOODS SUMMER CAMPAIGN

対象店舗:CLUB ONOFF ONLINE SHOP

オノフ公式ショップ楽天市場店

内容 :ONOFFのゴルフ用品・ウェアを税込33,000円以上購入された

先着100名様にCLUB ONOFFオリジナルTシャツをプレゼント。

※サイズはM・L・LLの3サイズから選択可能です。

内訳は、Mサイズ(35名様)、Lサイズ(40名様)、LLサイズ(25名様)の

計100名様となっています。

対象商品:ゴルフ用品・ウェア(クラブ、フィッテイング・レッスン除く)

対象期間:2025年6月1日〜7月31日の約2か月間

