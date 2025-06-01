先着100名にオリジナルTシャツプレゼント！オノフ「2025 ONOFF GOODS SUMMER CAMPAIGN」
「オノフ」は、2025年6月1日から7月31日まで、「2025 ONOFF GOODS SUMMER CAMPAIGN」を実施します。
オノフ「2025 ONOFF GOODS SUMMER CAMPAIGN」
「オノフ」は、2025年6月1日から7月31日まで、「2025 ONOFF GOODS SUMMER CAMPAIGN」を実施！
キャンペーン期間中にCLUB ONOFF ONLINE SHOPおよびオノフ公式ショップ楽天市場店にてONOFFのゴルフ用品・ウェアを税込33,000円以上購入されたお客様先着100名様に、CLUB ONOFFオリジナルTシャツをプレゼントします。
■キャンペーン概要
タイトル：2025 ONOFF GOODS SUMMER CAMPAIGN
対象店舗：CLUB ONOFF ONLINE SHOP
オノフ公式ショップ楽天市場店
内容 ：ONOFFのゴルフ用品・ウェアを税込33,000円以上購入された
先着100名様にCLUB ONOFFオリジナルTシャツをプレゼント。
※サイズはM・L・LLの3サイズから選択可能です。
内訳は、Mサイズ(35名様)、Lサイズ(40名様)、LLサイズ(25名様)の
計100名様となっています。
対象商品：ゴルフ用品・ウェア(クラブ、フィッテイング・レッスン除く)
対象期間：2025年6月1日〜7月31日の約2か月間
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 先着100名にオリジナルTシャツプレゼント！オノフ「2025 ONOFF GOODS SUMMER CAMPAIGN」 appeared first on Dtimes.