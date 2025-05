ハイクラスの情報セキュリティ対策が施された！CSP「ドローン」

セントラル警備保障は、ハイクラスの情報セキュリティ対策が施された高性能ドローン、および同ドローンによる有線給電システムや照明特化型ドローン、ポータブル性に優れたドローン対策システム(カウンタードローンシステム)等、各CSPブランド商品の受注を開始しました。

セントラル警備保障は、ハイクラスの情報セキュリティ対策が施された高性能ドローン、および同ドローンによる有線給電システムや照明特化型ドローン、ポータブル性に優れたドローン対策システム(カウンタードローンシステム)等、各CSPブランド商品の受注を開始。

これらの商品は、幕張メッセにて2025年6月4日から6月6日に開催される「Japan Drone2025」で一挙に公開します。

1. 商品(展示商品)ラインナップ

●高度な情報セキュリティを有した高性能ドローン

商品名 :CSP_EVO

商品概要:高度な暗号化技術に加え、完全なオフラインでの運用を実現したドローンです。

情報セキュリティを重要視しているお客さま(主に官公庁)に限定して販売を開始します。

重要施設や機密情報を扱う現場での運用に最適なドローンです。

●CSP_EVOテザー 有線・無線ハイブリッドドローン

商品名 :CSP_EVT001

商品概要:サーマルカメラ及びAIを搭載したドローンを有線給電化し、上空からの長時間連続監視を実現。

CSP_EVOとEVOテザーを組み合わせることで、高度な情報セキュリティ対策を講じた監視業務が可能となります。

CSP_EVT001は、無線飛行も可能なハイブリッド設計の為、運用シーンに合わせて柔軟な対応が可能です。

CSP_EVT001

●カウンタードローンシステム

商品名 :CSP-DD005、CSP-DD003

商品概要:優れたポータブル性能を持ちながら、検知したドローンの解析・識別及びマップ表示機能を備えた高性能なCSPブランドのカウンタードローンシステムです。

CSP-DD003

CSP-DD005

●照明特化型ドローン

商品名 :CSP-D_Light530

商品概要:人によって持ち運べるポータブル性能を持つ照明に特化したドローン。

照明車両やバルーン照明など設置が困難なシーンにおいて効果的なソリューションです。

CSP-D_Light530

●移動式多機能車両

商品名 :CSP-Drone Base Car

商品概要:ドローンの離発着機能からマルチモニタによる各種システムの監視、電源車機能を用いた有線給電式ドローンとの連携、衛星通信による災害支援機能や車載型カウンタードローンシステム等、お客さまの要望に合わせてカスタマイズが可能な多機能車両です。

販売からリース契約、大型イベント等の短期需要にお応えするレンタカーメニューも用意されています。

CSP-Drone Base Car

2. Japan Drone 2025概要

展示会名 : Japan Drone 2025 | 第10回

会期 : 2025年6月4日(水)〜6月6日(金)10時〜17時

会場 : 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1)

主催 : 一般社団法人 日本UAS産業振興協議会(JUIDA)

CSP出展小間番号: BE11

入場料 : 3,000円(税込)※ただし、事前登録者、招待券持参者は無料

