µð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¤ÇÂÇÎ¨£µ³äÄ¶¡Ö¹¤¤µå¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼³Ú¤·¤ß¡×¡¡É×¿Í¤ÈÌ¾¸Å²°¾ë»¶ºö¤â
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£´¡½£²µð¿Í¡Ê£³£±Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£´ÈÖ¤ÎÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÎÂÇµå¤¬¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤·¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç£²µåÌÜ¤Î¹â¤á£±£³£¸¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¿¶¡£¡ÖÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ì»þµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤À¡£¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£´»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°£´°Ì¥¿¥¤£·ËÜÎÝÂÇ¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£°ìÊý¤ÇÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï£±³äÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÎÂÇ·â¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁªµå´ã¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢Íè¤¿¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¡¢¹¥µåÉ¬ÂÇ¤Î»ÑÀª¤ÇÁ°Æü¤ËÂ³¤¯¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤Þ¤ÀÆÀÅÀ·÷¤Ç£²³ä£±Ê¬£´ÎÒ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢£±£µÀïÏ¢Â³¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡£²²ó¤Ë¤âº¸Á°ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¤Ç¤Ï£µ»î¹ç¤Ç£±£¹ÂÇ¿ô£±£°°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£µ³ä£²Ê¬£¶ÎÒ¤ÈÂçÇúÈ¯¤À¡£¡Ö¹¤¤µå¾ì¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿£´·î£±ÆüÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¾ë¤Ø¡£¥±¥ó¥¸¡¼É×¿Í¤È¤ªËÙÉÕ¶á¤ò»¶ºö¤·¤ÆËþ³«¤Îºù¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢Ì¾¸Å²°¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â£³Ê¬¤Î£±°Ê¾å¤Î»î¹ç¤ò¾Ã²½¡££´·î¤Þ¤Ç£³¤Ä¤À¤Ã¤¿»Íµå¤â£µ·î¤Ï£±£²¤È¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Î¹¶¤áÊý¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ðÊóÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤ÆËè»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë