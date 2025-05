シャイトープ、メジャー初アルバム『WELCOME TO YOUR LIFE』発売＆全国ツアー開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ニューアルバムに収録される新曲「僕のそばに」が6月12日に先行配信!

シャイトープがメジャー初となるニューアルバム『WELCOME TO YOUR LIFE』を7月20日にリリースすることが決定。ニューアルバムに収録される新曲「僕のそばに」が6月12日に先行配信される。

「僕のそばに」は、失った愛への切ない想いを描いたエモーショナルなラブソング。日常に自然と溶け込むような歌詞とシンプルなアレンジが、歌と楽曲の世界観をいっそう引き立てている。ジャケット写真も公開され、FM802の6月度ヘビーローテーションにも選ばれた。

さらに、9月から12月にかけて全国ツアー(タイトル未定)を開催することも発表された。アルバムおよび全国ツアーの詳細は追ってアナウンスされる。

リリース情報

2025.06.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕のそばに」

2025.07.30 ON SALE

ALBUM『WELCOME TO YOUR LIFE』

シャイトープ OFFICIAL SITE

https://shytaupe.com/