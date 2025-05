あなただけの日本地図型アートボード！ユナイテッド「トラベラーマップパズル Haika」

ユナイテッドが、2025年5月30日(金)より、日本全国の旅の記憶を形にする「トラベラーマップパズル Haika」を応援購入サービスMakuakeにて予約販売を開始しました。

ユナイテッド「トラベラーマップパズル Haika」

期間:2025年5月30日〜7月21日

製品は、旅行先で撮影した写真を都道府県ごとのピースに組み込める、日本地図型のアートボードです。

■旅行の思い出を“飾る”という新体験

スマートフォンには数千枚の旅の写真が保存されていても、見返す機会は限られています。

そこで「トラベラーマップパズル」は、そんな大切な記憶をアートとして形にし、日常で振り返る楽しみを提供します。

HaikaA2サイズ

このパズルは、あなたが訪れた場所の軌跡を都道府県ごとのピースに当てはめ、モダンな日本地図のアートボードを完成させるもの。

旅先での出会い、心を動かされた景色や感動―それらすべてが、あなた自身を形作るかけがえのないピースになります。

部屋に飾れば、家族や友人との会話のきっかけとなり、旅の思い出をより深く共有できます。

ピースを組み立てる時間は、忘れかけていたエピソードを思い出し、笑顔や感謝の気持ちが自然と湧き上がるひとときになるでしょう。

唯一無二のアートピースとして、いつでもその瞬間を感じさせてくれる特別な存在に。

何気なく目にするたび、「これまでの旅路」を振り返り、そして「これからの道」を思い描く―そんな新たな旅の楽しみ方をお届けします。

■利用シーンとバリエーション

利用シーン

A2サイズとA1サイズ

A2サイズとA1サイズの2バリエーション。

・A2サイズは壁掛け対応。

持ち運びしやすく、部屋間の移動や結婚式のウェルカムアイテムとしても活用できます。

・A1サイズはとても大きいので小さな県でも写真が大きくて見やすいです。

大きいため床に直置きにしてアートポスター風に飾るのがスタイリッシュ。

日本海上をフリースペースにして旅のしおりやメモ、写真を貼るなど自由に使えます。

こなれ感のある床置き

「インテリアのための日本地図」は、モダンで洗練されたデザインが魅力です。

その圧倒的なミニマルさが空間の美しさを引き立て、地図としての実用性を備えつつも、グラフィカルなデザイン志向のアートポスターとして、新たな価値をもたらします。

ご自宅の玄関に飾れば、訪れる人々の目を引くおしゃれなアクセントに。

また、おしゃれなオフィスの受付に置けば、訪問者を温かく迎える特別なアイテムとして活躍します。

さらに、ゆったりとした自分だけの時間に、グラスを片手に眺めながら、そのデザインの魅力に浸るのも素敵な楽しみ方です。

空間にスタイリッシュな個性をプラスする「日本地図アートポスター」は、日常を豊かに彩る一品です。

■専用オンラインシステムで編集・注文が可能

専用オンラインシステム

専用システムで簡単操作!各県のピースに貼る写真は、Web上の専用システムを使い、自由にアップロードとリサイズが可能です。

リサイズ後は、写真をピースの形に合わせたシールとして印刷し、ご指定の住所にお届けします。

旅の思い出をいつでも新たに追加し、パズルを完成させる楽しみを長く味わえます。

■ブランドメッセージ

商品ロゴ

かつて旅人(ハイカー)は旅先の体験や想いを俳句にしていました。

決められた型にはめ込みながらも、その短い詩を聞けば見事に土地の情景が浮かぶ味わい深さがありました。

今では、高画質な写真や便利な撮影機器があり、写真を量産できますが、

それは不自由のない一方、旅人の詩のような味わい深さはあるでしょうか?

私たちの住む日本は海外の人々にも愛されています。

時に彼らの方が我々よりも、Japanのことを知っているかもしれません。

Japanを探索

今一度この美しい島を存分に楽しみましょう。

トラベラーマップ「Haika」(ハイカ)は、旅と日本を愛する人のために作った、大切な思い出を記した日記であり、持ち主を旅人にする羅針盤です。

■開発ヒストリー

木目を決める

現代の忙しい日常において、多くの人々が旅行中に写真を撮ることはあっても、後でその写真を見返す時間がないことが多いと感じています。

私自身友人や彼女と旅行した時は何百枚も写真を撮るのですが、

旅行の後は共有してそのまま見返すことなく飾ることもないままにしてしまいがちでした。

その結果、大切な人と過ごした特別な思い出が徐々に薄れてしまうという状況に心を痛めてきました。

日常的に思い出の写真を見返す時間がもっとあったら彼女や友人との関係性がもっといいものに、大切な人だと再確認できるのではと思いました。

そうした背景から、旅行の思い出を日常の中でいつでも楽しめるようにしたい、という願いを込めてこの商品を開発しました。

アンケートデータ一例

■プロジェクト概要

実施サイト: Makuake

期間 : 2025年5月30日〜7月21日

リターン例: 30%OFF『A2サイズ超早割』40個限定

早期配送特典・写真シール50枚付き

通常29,800円→20,860円

※そのほかA1サイズやセット割もあります。

支援者には6月から8月にかけて順次納品予定で、納品完了後に一般販売を計画しています。

