パリSGvsインテル スタメン発表
[5.31 欧州CL決勝](アリアンツ・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 14 デジレ・ドゥエ
控え
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 80 アルナウ・テナス
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
監督
ルイス・エンリケ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※28:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 14 デジレ・ドゥエ
GK 39 マトベー・サフォノフ
GK 80 アルナウ・テナス
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・ムバイエ
監督
ルイス・エンリケ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります