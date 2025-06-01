[5.31 欧州CL決勝](アリアンツ・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[パリSG]

先発

GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 87 ジョアン・ネベス

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 14 デジレ・ドゥエ

控え

GK 39 マトベー・サフォノフ

GK 80 アルナウ・テナス

DF 3 プレスネル・キンペンベ

DF 21 リュカ・エルナンデス

DF 35 ルーカス・ベラルド

MF 19 イ・ガンイン

MF 24 セニー・マユル

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

FW 49 イブラヒム・ムバイエ

監督

ルイス・エンリケ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

DF 36 マッテオ・ダルミアン

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります